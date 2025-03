Čas Gerarda Depardieuja se izteka

V Parizu je prejšnji teden potekalo sojenje francoski, evropski in svetovni filmski legendi Gérardu Depardieuju zaradi spolnih napadov na sodelavki­ med snemanjem filma Zelena polkna­ (Les volets verts, 2022). Ena od njiju,­ 54-letna scenska mojstrica s psevdonimom Amélie K., je povedala, da jo je igralec na snemanju­ ukleščil z nogami, potem pa jo otipaval po vsem telesu. Nenehno je menda v njeni prisotnosti dajal tudi pripombe, povezane s spolnostjo, in se nasploh obnašal ter govoril neprimerno.

V zagovoru je Depardieu povedal, da sta se z Amélie K. sporekla o njenih odločitvah pri postavitvi scene, potem pa jo je prijel za boke, vendar zaradi tega, ker je bil utrujen in se je bal, da bi padel.

Leta 2014 je igral v filmu Dobrodošli v New Yorku, v katerem je upodobil vplivnega Francoza, predsedniškega kandidata, ki so ga aretirali zaradi obtožbe o posilstvu sobarice. FOTO: Wild Bunch

»Da, priznam, da sem jo prijel za boke, da bi ji povedal ne posebno lepe stvari, ne pa da bi jo otipaval,« je igralec predstavil nekoliko drugačno različico dogodka. »Bil je petek, bilo je vroče in vlažno. Težek sem 150 kilogramov in bil sem slabe volje,« je razlagal o dogajanju septembra 2021, zaradi katerega je zdaj pred ­sodiščem.

Prej je Depardieu zanikal vse obtožbe in trdil, da se tožnice sploh ni dotaknil. Ko ga je njen odvetnik opozoril, da spreminja zgodbo, je igralec rekel: »Če vi tako pravite.« Dodal je, da je Amélie K. odkrito povedal, da slabo opravlja svoje delo, kar jo je menda šokiralo. Vse, kar ji je morda zvenelo grobo, je bilo povezano z njeno službo, je zatrdil.

Legendarnega igralca je med pričanjem menda večkrat zaneslo od bistva sojenja. FOTO: Benoît Peyrucq/AFP

Težak sem 150 kilogramov in bil sem slabe volje.

Vrh podobnih obtožb

Med pričanjem naj bi ga večkrat zaneslo od bistva sojenja. Govoril je o histeriji nekaterih žensk in o tem, da mu ni všeč smer, v katero se razvija družba. »Mislim, da je moj čas minil,« je bil resigniran 76-letnik. Dodal je, da se mu zdi gibanje #jaztudi, katerega »kapitalni ulov« v Franciji je, vladavina terorja.

Scenska mojstrica Amélie K. ga obtožuje spolnega nadlegovanja. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Trenutno sojenje, na katerem bi lahko, če bi ga obsodili, dobil do pet let zapora in 75.000 evrov globe, je samo vrh ledene gore podobnih obtožb proti njemu. Vendar je ta obtožba prva pripeljala do sojenja. Raznih oblik spolnega nadlegovanja ga je obtožilo več kot ducat žensk. Najbližje sojenju je obtožba igralke Charlotte Arnould, ki da jo je leta 2018, ko je bila stara 22 let, dvakrat posilil. Preiskava tega primera poteka že nekaj časa, vendar preiskovalni sodnik še ni sporočil, kdaj se bo sojenje začelo oziroma ali se sploh bo.

Depardieu je v filmih o Asterixu večkrat upodobil slovitega Galca Obelixa. FOTO: TF1

Zanimivo je, da je igralec leta 2014 igral v filmu Dobrodošli v New Yorku, v katerem je upodobil vplivnega Francoza, predsedniškega kandidata, ki so ga aretirali zaradi obtožbe o posilstvu sobarice v hotelu. Film je navdihnil resničen škandal, ko je Depardieujev rojak, takratni predsednik Mednarodnega denarnega sklada in morebitni kandidat za francoskega predsednika Dominique Strauss-Kahn, leta 2011 domnevno hotel posiliti sobarico v luksuznem newyorškem hotelu Sofitel. Gerard Depardieu, ki je v karieri nastopil v več kot 250 filmskih, gledaliških in televizijskih vlogah, je postal zvezda v Franciji v 80. letih 20. stoletja z vlogami v filmih, kot so Zadnji metro, Policija in Cyrano de Bergerac, hollywoodsko slavo pa je dosegel s filmom Zelena karta (1990) Petra Weira.

Razsodba v sojenju Depardieuju naj bi bila znana čez nekaj tednov.