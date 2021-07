Carterjeva poročena že 75 let

Srečna kot prva dama in predsednik

Spoznala sta se pred skoraj osemdesetimi leti, leta 1946 pa sta sprejela najboljšo odločitev v svojem življenju, ponosno povesta. Ljubezen sta kronala s poroko, njun zakon pa je trden in srečen še 75 let pozneje.insta najdlje poročeni predsedniški par v ZDA, Carter pa je pri 96 letih tudi najdlje živeči predsednik. Za njim je bleščeča in dolga vojaška ter predsedniška kariera, kljub številnim preizkušnjam in izzivom na političnem in diplomatskem parketu pa rad pove, da je zakon tisti, ki mu v življenju posveča največ pozornosti, obenem pa velja poroka z Rosalynn tistega čarobnega 7. julija še vedno za najsrečnejši dan v njegovem življenju.»Zakonca se morata veliko pogovarjati in se vsak dan na novo povezati. Nikoli ne greva spat sprta,« je javnost pred leti podučil Jimmy, Rosalynn pa pristavila, da morata srečna zakonca imeti tudi skupne točke, obenem pa si vzeti tudi čas samo zase. Leta 1977 je bilo prelomno za njun zakon, saj sta osvojila Belo hišo, in čeprav je bilo za njima naporno obdobje kampanje, pred njima pa čas še večjega garanja in medijske izpostavljenosti, sta zakonca vse izzive sprejela z nasmehom na obrazu in zadovoljstvom.Bila sta popoln predsednik in prva dama, ki sta svoje obveznosti opravljala z užitkom, povedo njuni bližnji. Sploh Rosalynn je naravnost blestela v svoji vlogi in položaj prve dame povzdignila na izjemno visoko raven. »Obiskala sem vse zvezne države, oboževala sem svoje delo,« pove Rosalynn, ki je z možem ostala dejavna v politiki tudi po porazu na naslednjih volitvah, ko je slavil. Carterjeva, v javnosti še danes izjemno priljubljena, sta se posvetila področju zdravstva, dobrodelnosti in človekovih pravic ter ostala vidna pripadnika ameriške politične elite.Uživata tudi srečno družinsko življenje. V zakonu so se jima rodili trije sinovi in hči, sledilo je še dvanajst vnukov in trinajst pravnukov. Še vedno živita v Plainsu v Georgii, prav tam, kjer sta se spoznala pred skoraj osmimi desetletji, in prav tam bosta tudi bučno proslavila častitljivi jubilej.