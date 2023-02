Čarodej ga je na odru zažgal

V skoraj četrt stoletja, odkar sedi na vročih sodniških stolih televizijskih šovov iskanja talentov, je Simon Cowell videl že vse. No, tako je verjetno vsaj mislil, dokler mu na najbolj nedavni avdiciji za oddajo Britanija ima talent zamaskirani performer ni dokazal, da kljub svoji kilometrini v zabavljaštvu še zdaleč ni doživel vsega. Morda tudi, ker televizijskega mogotca, ki slovi po svojem pikrem jeziku, ostrih kritikah in lahko tudi ledenem pogledu, še nihče doslej ni izrabil za svoj nastop in ga v imenu zabave – zažgal! »Občinstvo je kričalo, sodniki so kričali, vsi so bili v šoku.« Nihče namreč ni pričakoval, da bo zamaskiran čarodej Cowella polil s tekočino za vžigalnike.

Že 16 let je na čelu šova Britanija ima talent, a tokrat je verjetno prvič ostal brez besed. FOTO: Richard Stonehouse/Getty Images

Oder šova je tiho zavzel zamaskirani, skrivnostni in nemi čarodej. Potreboval je prostovoljca, na kar se je Simon muzajoče odzval. Na povelje se je usedel na stol, ne vedoč, kaj ga čaka. Zdrznil se ni niti, ko mu je skrivnostnež čez glavo poveznil kapuco, jo polil s tekočino in ga zaprl v škatlo z vratci, da je občinstvo še vedno lahko videlo glavo. Nato pa je na grozo vseh v škatlo odvrgel gorečo vžigalico. V tistem se je Simonova glava vnela in iz nje so začeli v zrak švigati ognjeni plameni. Dvorano so napolnili kriki groze. »Bilo je sicer neznansko zabavno, a hkrati grozljivo. Resnično strašno,« je, ko se ji je nekoliko umiril utrip, dejala sodnica Amanda Holden, najnovejši žirant oddaje Bruno Tonioli pa je pripomnil, da ga je točka spomnila na srhljivko Žaga. »Česa podobnega nisem videl še nikoli v življenju!«

Simon k sreči ni vedel, kaj se dogaja in kaj se mu obeta. »Čutil sem, da je po meni nekaj polil, a sanjalo se mi ni, da gre za zažigalno tekočino.« Ko so plamene, ki so objemali in lizali njegovo glavo, pogasili in mu sneli kapuco, je bil videti nekoliko pretresen in v šoku, celo ostal je brez besed, a vsaj preostali sodniki so tedaj spet lahko zadihali. »Simon, glava ti je gorela! Bilo je resnično grozno, neizmerno pogumen si,« mu je dogajanje poskušala razložiti sožirantka Alesha Dixon in še navrgla, da je bila že v nizkem startu, da steče na oder in ga poskuša rešiti.