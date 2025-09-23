Cardi B še četrtič v pričakovanju

Ameriška raperka Cardi B in igralec ameriškega nogometa Stefon Diggs pričakujeta prvega skupnega otroka. To bo za grammyjevko sicer že četrti otrok, saj imata z bivšim možem Offsetom hčeri in sina, za športnika pa drugi.

Po tednih ugibanja, ali je Cardi B noseča, je raperka med pogovorom v oddaji CBS Mornings potrdila, da bo še četrtič postala mama. »Navdušena sem. Srečna sem,« je povedala ameriška glasbenica in pred izdajo novega albuma Am I the Drama? poudarila, da sta z 31-letnim Diggsom v podobnem položaju, saj sta ambiciozna in med najboljšimi na svojem področju, ob tem pa vselej podpirata drug drugega, so poročali za AP.

To bo za grammyjevko že četrti otrok, za športnika pa drugi.

Dodala je, da se ob partnerju počuti varno. »Pred dvema tednoma sem imela panični napad. Jokala sem in jokala, preprosto zato, ker sem bila zelo nervozna zaradi izida albuma,« je dejala 32-letnica. »Toda zaradi tega se počutim zelo samozavestno. Občutek varnosti je občutek ­samozavesti.«

Diggs ima iz prejšnjega razmerja hčer Novo, ki se je rodila leta 2016. Cardi B ima iz prejšnjega zakona z raperjem Offsetom tri otroke: enoletno hčer Blossom in sedem let staro Kulture ter tri leta mlajšega sina Wava.