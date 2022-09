Cara Delevingne naj bi nujno potrebovala rehabilitacijo

Ujela se je v nevarno spiralo samouničevalnega vedenja. To skrbi prijatelje manekenke Care Delevingne, ki je le še senca svoje nekdanje zvezdniške sebe. Namesto lepotice se je namreč pojavilo neurejeno, razmršeno in še dodatno shirano dekle, ki že minulih nekaj mesecev s svojo pojavo in vedenjem neti skrbi. Marca se je na zabavi v New Yorku napila do skrajnosti. Pozneje so jo paparaci v javnosti ujeli bosonogo, v drugem trenutku z zatečenimi očmi, vidno zmedeno; in med pogovarjanjem po mobilniku ji je ta večkrat padel na tla, še tretjič pa med kajenjem sumljive pipice, napol zleknjeno v avtomobilu.

Cara je ena najuspešnejših manekenk, a se je dobro znašla tudi v filmskih vodah. FOTO: Pa/x17online.com

Najbolj nedavno pa se ni pojavila ne na podelitvi emmyjev, ki so se je sicer udeležili vsi njeni soigralci serije Samo umori v stavbi, ne na modni reviji, na katero je bila povabljena in na kateri naj bi predstavila svojo kapsulno kolekcijo v sodelovanju z oblikovalci pokojnega Karla Lagerfelda. »Pogovarjamo se o nekakšni intervenciji, Cari moramo zagotoviti pomoč, za katero se zdi, da jo potrebuje. Preveč si je nakopala, zdaj pa očitno to terja svoj davek,« je dejal zvezdničin prijatelj.

Potrebuje popoln mir

Za zvezdničino dobrobit naj bi skrbelo tako njeno družino kot prijatelje. Skrbi jih, da je prišla do točke, s katere se ne bo več mogla vrniti na pravo pot brez strokovne pomoči, saj naj bi jo na eni strani spet začele goltati duševne težave, na drugi pa jo menda ponovno imajo v primežu omamne substance. »Splošno se strinjamo, da potrebuje najmanj par tednov popolnega miru. Nič pijače, nič zabav in redne, zdrave, tople obroke,« pravijo, sploh po njenem večdnevnem neprestanem žuriranju na puščavskem festivalu Burning Man konec avgusta in na začetku tega meseca, ko se več dni ni ne umivala, ne jedla, le divje zabavala in ponočevala.

Zdrsa sokriva Amber Heard? Ko so se v prejšnjem desetletju prvič pojavile govorice o Carini zlorabi drog, je privrelo na plan tudi, da naj bi jo v ta nevarni svet uvedla Amber Heard. Igralka, ki je bila v preteklih letih na medijskih naslovnicah zaradi brutalne ločitve od Johhnyja Deppa, naj bi za svoje hollywoodske prijatelje namreč gostila seks zabave, na katerih je bilo – poleg mesenih radosti – v izobilju drog in alkohola.

»Cara je nadvse bistro dekle, a tudi ona včasih potrebuje nekoga, da jo usmeri na pravo pot. Najboljše bi bilo kakšno razstrupljevalno zdravilišče,« je dejal vir, čeprav mnogi menijo, da so to že zamudili in bi bila primernejša rehabilitacijska klinika, kjer bi se strokovnjaki ukvarjali tako z lepotičino težavo z zasvojenostjo kot z njenimi duševnimi stiskami. Tako gre sklepati tudi po fotografijah paparacev, ki so v objektiv ujeli Margot Robbie, eno Carinih najboljših prijateljic, ko je njen dom zapustila vidno pretresena in objokana.

Margot Robbie naj bi bila v velikih skrbeh za prijateljico. FOTO: Rt/x17online.com

Kaj in kdaj je šlo vse narobe, ni jasno. A dejstvo je, da je 30. rojstni dan, ki ga je praznovala komaj pretekli mesec, presenetil še lepotico samo. Prepričana je namreč bila, da tako »dolgo« ne bo nikoli živela. »Po pravici povedano, nisem si mislila, da bom živela tako dolgo, da bom prišla do tridesetice. Moja dvajseta so bila namreč prekleto naporna,« je priznala Delevingnova, ki je imela za sabo že težke boje z depresijo, z mamili pa se je gotovo vsaj poigravala, čeprav nikoli ni priznala zasvojenosti. Leta 2013, ko je ravno postala ena najbolj svetlečih zvezd svetovnega modnega odra, so jo paparaci namreč zalotili med kajenjem sumljivega zvitka, pri njej pa so tudi našli vrečico belega prahu. A tedaj je dejala, da se je s svetom omame takrat sicer malce spogledovala, a da je ni ujel v svojo past.

Zvezdnica ideje o rehabilitacijski kliniki z rednimi terapijami menda ne zavrača, a pri tem vseeno močno zavlačuje.

»Za to niti nisem imela časa, nenehno sem namreč delala.« To pa jo je uničevalo tudi brez drog. Kaj hitro je namreč spoznala, da svet mode nanjo »ne vpliva dobro, ne fizično, ne čustveno«. Sploh v luči njene težke mladosti, saj je bila stara le 15 let, ko so jo notranji demoni prvič prignali do roba in jo skoraj pahnili čezenj. »Z glavo sem se poskušala tako močno butniti ob drevo, da bi izgubila zavest.« Zaradi tovrstnih samomorilnih misli je takrat potrebovala celo tablete, s katerimi je obrzdala svoje navale samouničujoče depresije. Zdaj, 15 let pozneje, pa se zdi, da jo je depresija ponovno začela goltati.