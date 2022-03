Camilla zaradi Ukrajine jokala, tudi princ Charles ni skrival čustev (VIDEO)

Britanski princ Charles in soproga Camilla Parker Bowles sta se odzvala na vojno v Ukrajini in podprla Ukrajince. Obiskala sta predstavnike ukrajinske skupnosti v Veliki Britaniji in ob obisku se je Camilla ves čas jokala.

Britanski Express poroča, da je kraljevi par prižgal sveče v ukrajinski katedrali.

Princ Charles je ob tem poudaril, da so Ukrajinci resnično pogumni, ker se upirajo Vladimirju Putinu in branijo državo pred agresijo. »Vsi smo z vami v teh težkih časih.«