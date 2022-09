Camilla za Charlesa primernejša od Diane

Ob vedno slabšem zdravstvenem stanju 96-letne Elizabete II. se Britanci vedno glasneje sprašujejo, ali bo morda princ Charles končno le prišel do prestola in ali ne bi bilo bolje, če bi ga preskočili in bi novi kralj raje postal princ William. Tako kot je Elizabeta najstarejša britanska monarhinja, je namreč tudi njen prvorojenec najstarejši prestolonaslednik, kar mnogi vidijo kot slabost. »Charles nikakor ni starokopiten ali nazadnjaški, so pa takšna nekatera njegova prepričanja, zato jih ni malo, ki so prepričani, da se na prestolu v teh časih ne bo znašel tako dobro, kot bi se William,« je denimo dejal vir iz Buckinghamske palače.

Morda bo le dočakal prestol. FOTO: Jane Barlow/Reuters

A tako kot se ne bo zgodilo, da bi kraljica služenje narodu končala pred smrtjo, kar jim je obljubila že pred mnogimi desetletji, se tudi Charles ne bo odrekel vlogi, na katero čaka že tako dolgo, so prepričani poznavalci. Bodoči britanski kralj pa ima to srečo, da je v drugo izbral ženo, ki ga odlično dopolnjuje, in prav zaradi Camille so mu Britanci menda pripravljeni dati priložnost.

Elizabeta je kraljica dlje od vseh svojih predhodnikov. FOTO: Pa Pa Images Via Reuters Connect

»Camilla je bila dolgo osovražena, obtoževali so jo, da je bila kriva za razpad zakona med Charlesom in Diano, kar seveda ne drži, a odkar se je poročila v kraljevo družino, je počasi, vendar vztrajno začela spreminjati mnenje množic. Zdaj lahko mirno reče, da jo imajo ljudje radi, saj so spoznali, da je zabavna, preprosta, se ne pretvarja, predvsem pa možu ves čas stoji ob strani,« je o Camilli dejala kolumnistka Sarah Vine, ki je prepričana, da je Camilla veliko bolj primerna življenjska sopotnica za Charlesa, kot je bila Diana: »Diana je imela svoje demone, bila je mlada, da o tem, kako različna sta si bila s Charlesom, niti ne izgubljam besed. Včasih se nasprotja sicer res privlačijo, v njunem primeru žal ni bilo tako. Tudi s Camillo sta si precej različna, a se dopolnjujeta tam, kjer je to najbolj pomembno. On je tog, ona ga zna omehčati, s smislom za humor ga sprosti, in prek nje se je ljudem priljubil tudi Charles.«