Camilla spet v nemilosti

REUTERS Charles je bil vedno zaljubljen v Camillo, tudi ko je bil poročen s princeso Diano. FOTO: Simon Kreiten/Reuters

Ostal zaradi Camille

Nad parom je navdušen tudi nekdanji butler Harrold, ki je bil pri Charlesu zaposlen med letoma 2004 in 2011.

Če ne bi bilo Camille, bi me najbrž odpustili.

Druga žena britanskega prestolonaslednika princaje večino življenja morala prenašati gnev Britancev, ki so jo krivili za razpad zakona med Charlesom in zelo priljubljeno princeso. Zadnja leta, odkar se je s princem tudi poročila, so jo ljudje počasi vzljubili, a trdo prigarano priljubljenost zdaj ogroža serija Krona, ki v zadnji sezoni prikazuje novejšo zgodovino britanske monarhije, katere del so tudi Diana, Charles in Camilla.V zadnji sezoni serije, ki so jo na britanskem dvoru že označili za popolno fikcijo, ki da ima z resničnim življenjem bolj malo skupnega, lahko gledalci izvedo, da je Charles vedno ljubil Camillo in jo dolga leta nagovarjal k ločitvi od njenega takratnega moža, ločil bi se tudi sam, čeprav mu je kraljicato na vse pretege poskušala preprečiti, in živela bi srečno do konca svojih dni.Da je bila Camilla vedno, tudi ko je bil poročen z Diano, prisotna v njegovem življenju, je sicer znano, serija pa je šla korak dlje in prikazala neverjetno sovraštvo, ki ga je Charles čutil do Diane, ki jo je krivil za svojo nesrečo in za to, da si ne more življenja raje ustvariti s Camillo. Mnogi Britanci so tako do vojvodinje Cornwallske znova začeli gojiti negativna čustva, na katera so vmes že pozabili.A da Camilla v resničnem življenju pravzaprav sploh ni takšna, kot si jo ljudje predstavljajo, namreč hladna, osorna, ošabna in sebična, je zdaj razkrila njena kozmetičarka, ki ima tudi za Charlesa le lepe besede. Mitchellova pozna Camillo že 14 let, toliko časa skrbi za njen mladostni videz, in pravi, da je bodoča kraljica nadvse prijetna in velikodušna, Charles pa sočuten in topel človek.»Preden sem jo spoznala, si nisem predstavljala, da je tako dobra oseba. Vedno sem občudovala Diano, lahko rečem, da sem bila njena oboževalka. Do Camille sicer nisem gojila posebnih zamer, prav všeč mi pa tudi ni bila,« je v smehu dejala Mitchellova, ki si je kmalu premislila: »Vojvodinja je zelo obzirna, mar ji je za druge, še posebno ženske. Res je zagreta za pravice žensk in aktivna je v veliko dobrodelnih organizacijah, ki se borijo zanje. Tega ne počne, ker bi morala, ker bi se to od nje pričakovalo, ali zaradi slave. Dejansko želi pomagati in kaj spremeniti.«Nad parom je navdušen tudi nekdanji butler, ki je bil pri Charlesu zaposlen med letoma 2004 in 2011. Komaj eno leto po tem, ko so ga sprejeli v službo, bi moral delati na eni večjih prireditev v Buckinghamski palači, na katero so bili povabljeni sami pomembneži, a ga je zgrabila tako huda trema, da bi delo skoraj zavrnil. »Če ne bi bilo Camille, bi me najbrž odpustili, ker bi enostavno zavrnil delo. A ona je videla, kako strašno nervozen sem, in ponudila, da bo na dogodku plesala z mano, če le pridem. Vedela je, da me ples pomirja, in držala je besedo,« se spominja Harrold.