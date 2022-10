Camilla potihoma zapustila Veliko Britanijo: Charlesa je pustila samega v zelo stresnem času

Pred tednom dni je britansko in svetovno javnost pretresel nenadni odstop britanske premierke Liz Truss, ki se je v zgodovino zapisala kot premierka z najkrajšim stažem v zgodovini Združenega kraljestva. Kralj Karel III. je tako moral imenovati novega premierja – to je postal Rishi Sunak –, a Camille v tem stresnem času ni bilo ob njem. Zakaj? Kraljica soproga je namreč z več prijatelji odpotovala v Indijo v holistični zdravstveni center, kjer se namerava posvetiti sebi. Ta ponuja meditacijo, homeopatijo, jogo in ajurvedo, vse z namenom pomlajevanja.

Kraljica soproga je sicer pred tremi leti s Karlom III. v Indiji praznovala svoj 71. rojstni dan, tokrat pa je moral kralj ostati doma. Po poročanju britanskih medijev je trenutno na posestvu Sandringham in se v začetku tedna vrača v London.

Spomnimo, Camilla je nedavno pokazala, kako vseeno ji je, kaj si mislijo drugi in kako samovoljna zna biti. Po poročanju Daily Maila je kraljica soproga za svojo desno roko imenovala svojega nekdanjega moža, upokojenega vojaka Andrewa Parkerja Bowlesa (82).