Camilla Parker Bowles: to je resnica o njenem prvem zakonu (in kako se je končal)

Camilla Parker Bowles, nekoč ljubica, sedaj kraljica soproga novega angleškega kralja. Njena pot do prestola je bila za mnoge sporna in za njo ne vedno lahka. Kaj pa se je dogajalo v njenem prvem zakonu, kako se je končal, kaj je z njenima otrokoma in kaj z nekdanjim soprogom? Odgovore ima portal Honey nine.com.

V poznih 60. in na začetku 70. let prejšnjega stoletja se je tedaj Camilla Rosemary Shand sestajala z obema kasnejšima soprogoma: Andrewom Parkerjem Bowlesom in s tedaj še princem Charlesom. Poročila se je s prvim, se kasneje od njega ločila, kar ji je, po ločitvi Charlesa od princese Diane in kasneje po njeni smrti, odprlo pot do poroke s sedanjim kraljem Karlom III.

Vendar zadeva ni bila tako preprosta. Preden sta Karel in Camilla lahko zaživela srečno do konca dni, je bilo polno škandalov, afer, zasebnih pogovorov, ki so prišli v javnost in umazanega perila.