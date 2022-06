Camilla iskreno o težavah v zakonu s princem Charlesom

Camilla Parker Bowles priznava, da v zakonu s princem Charlesom, s katerim je poročena 17 let, ni vedno lahko, razlog za to pa so njuni polni urniki.

»Ni vedno enostavno, vendar skušava ujeti trenutek dneva, ko se vendarle lahko vidiva,« je za britanski Vogue povedala o življenju z bodočim kraljem.

«Včasih se zdi, kot da sva ladji, ki ponoči plujeta ena mimo druge, a še vedno najdeva čas, da se skupaj usedeva in popijeva skodelico čaja ter se pogovoriva o najinem dnevu. Imava tisti trenutek. Prijetno se je pogovoriti, ko imava čas za to. In ko sva skupaj na potovanjih, je nekaj najlepšega, ko se usedeva vsak v svoj kot v isti sobi in bereva vsak svojo knjigo. Zelo pomirjujoče je dejstvo, da se nama ni treba pogovarjati. Da lahko samo sediva in sva skupaj.«

