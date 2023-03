Camilla in Diana: oboževali istega oblikovalca

Žena britanskega kralja Karla III. Camilla se je odločila, da izdelavo obleke, ki jo bo nosila na kronanju, zaupa modnemu oblikovalcu, ki ga je nekoč oboževala Karlova prva žena princesa Diana. Mnogim se to zdi vsaj nekoliko nenavadno, saj bi ženski težko imeli bolj različen slog oblačenja, a tisti, ki oblikovalca Brucea Oldfielda poznajo, niso prav nič presenečeni.

Dianin slog je bil povsem drugačen od Camillinega. FOTO: Arthur Edwards, Pictures

Oldfield je namreč izjemno prilagodljiv in vešč mnogih slogov, zato brez težav izdela tako bolj drzno kot tradicionalno toaleto. Tudi sam je nekoč dejal, da so njegova oblačila Diani podarila eleganco, Camilli pa samozavest.

Niti malo sporno se mu ne zdi niti dejstvo, da z Diano in Camillo, ki sta bili tekmici in druga drugi niti malo naklonjeni, ni imel le poslovnega odnosa, temveč je z obema dolga leta prijateljeval. Je pa dejal, da je kraljeva druga žena precej manj zahtevna, kot je bila njena predhodnica. »Diana je bila neumorna. Imela je ogromno idej in mnoge so bile strašno zapletene. Obleke, ki jih je želela za uradne dogodke, še posebno bankete in plese, so bile bolj podobne poročnim kot večernim,« je v smehu povedal Oldfield, ki je z Diano sodeloval in prijateljeval skoraj deset let.

»Camilla v prvi vrsti želi spoštovati tradicijo in pravila. Pozna se, da je tudi starejša, kot je bila Diana, ko sem z njo sodeloval, saj noče pretirano izstopati,« je še dodal modni oblikovalec, a o toaleti, ki jo bo oblikoval za Camillin posebni dogodek, ne namerava črhniti besede. Vsi si namreč želijo, da bi bila njena oprava presenečenje. So pa Britanci prepričani, da tudi tokrat ne bo želela izstopati, ne nazadnje bo kronanje v prvi vrsti dan, posvečen Karlu III., četudi bo krono na glavo takrat dobila tudi sama.