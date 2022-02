Pisali smo že, da je britanska kraljica Elizabeta II. snahi Camilli dodelila veliko čast, ko je oznanila, da bo lahko, ko princ Charles postane kralj, za kraljico okronana tudi sama. Elizabeta II. se namreč zaveda, kako pomembno je, da ima vladar ob sebi osebo, ki ga podpira, in Camilla je v zadnjih letih dokazala, da Charlesu resnično vedno in povsod stoji ob strani. Tudi Britanci nad odločitvijo niso bili presenečeni, saj si je Camilla v njihovih očeh močno popravila ugled ter s svojimi dejanji in predanim humanitarnim delom postala zelo priljubljena. Nekoliko manj sta bila pričakovano navdu...