Cameron Diaz ne bo več upokojenka (FOTO)

Uradno se je upokojila pred štirimi leti, a dejansko je Cameron Diaz, ki je veljala za eno najbolj dobičkonosnih zvezd, filmu in Hollywoodu obrnila hrbet še štiri leta prej. Nazadnje je pred kamerami stala leta 2014, ko je zaigrala v filmski priredbi sirote Annie, nato pa je ves čas in energijo preusmerila v družino.

2014. je posnela svoj zadnji film.

Z Benjijem sta predlani dobila prvorojenko. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

»Bom še kdaj posnela kak film? Pojma nimam. Morda. Nikoli ne reci nikoli,« je lani razglabljala igralka, ki si ni več znala zamisliti, da bi ponovno po 16 ur na dan preživela na snemanju. A jo vendar prav to čaka še v tem letu, saj bo znova zaigrala v Netflixovi akcijski komediji. Boljšega projekta si za vrnitev skoraj ne bi mogla izbrati: ne le da bo zaigrala z Jamiejem Foxxom, ki je bil tudi njen zadnji soigralec (v filmu o siroti Annie), pač pa ji je tudi naslov pisan na kožo: Back in action, po slovensko Nazaj v akcijo.

Jamie Foxx, edini si, ki me je bil sposoben spraviti nazaj v akcijo!

Jamie Foxx je zaslužen, da se Cameron vrača pred kamere. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

»Zabavno je, rada to počnem in bi to lahko delala do konca. Včasih se mi celo zazdi, da imam neomejene zaloge energije. A sem nato ugotovila, da so nekateri deli mojega življenja stagnirali,« je dejala, preden je pred leti zapustila filmski svet. Spoznala je, da je zaradi kariere zanemarjala druge plati življenja. Pri 40 letih se je odločila, da mora postaviti v ospredje vse, kar je bilo dotlej zapostavljeno. In tako je tudi storila, ko se je leta 2015 poročila z rockerjem Benjijem Maddenom, s katerim sta predlani dobila hčerko Raddix.

Osem let je uživala v družinskem življenju daleč stran od Hollywooda. FOTO: Osebni Arhiv

Rada je žena in mati, toda očitno je bilo nekaj na filmu Back in action, da je sklenila spet stopiti pred kamere. »Resnično sem vznemirjena. Toda ne vem, kako to izvesti!« je izjavila. Kljub negotovosti pa je prepričana, da jo čaka dogodivščina in pol. »Jamie Foxx, edini si, ki me je bil sposoben spraviti nazaj v akcijo. Komaj čakam, super bo!« Foxx, ki je tudi prvi raztrobil, da se Cameron vrača, pa je še dodal, da bodo snemanje začeli še letos. Zgodba filma je še skrivnost. Scenarij je spisal Brendan O'Brien, ki se je podpisal tudi pod odštekano komedijo Sosedi, medtem ko bo na režiserjevem stolčku sedel Seth Gordon, ki je načeloval uspešnicama Tatica identitete in Kako se znebiti šefa?