Cambridgeeva se selita bližje kraljici

Princ ​William in Kate že nekaj časa iščeta nov dom za svojo družino, ki trenutno biva v ogromnem stanovanju s kar 20 sobami v sklopu Kensingtonske palače.

Stanovanje v Kensingtonski palači jima je po poroki podarila kraljica. FOTO: Mike Hewitt/Getty Images

Čeprav sta Cambridgeeva v trenutnem stanovanju, ki jima ga je po poroki podarila kraljica Elizabeta II., izjemno srečna, saj je to njun prvi skupni dom in edini, ki ga poznajo njuni trije otroci, pa ju skrbi za kraljico, ki se vedno težje premika, zato bi ji rada bila bližje. Od Kensingtonske palače do dvorca Windsor, kjer živi kraljica, trenutno potrebujeta vsaj uro vožnje, zato si ogledujeta nepremičnine, ki so veliko bližje Windsorju, tam naokoli sta menda tudi začela iskati primerno šolo za otroke, selitev pa načrtujeta že za poletje.

Kot eno od možnih hiš, kamor bi se želela preseliti, so britanski mediji omenjali Frogmore, a tam trenutno živi Williamova sestrična princesa Eugenie z družino, zato poznavalci menijo, da zakonca Cambridge ne bosta vztrajala pri tej možnosti, zamikala bi ju le, če bi Eugenie sama izrazila željo, da bi se preselila drugam.

Všeč jima je tudi dvorec Fort Belvedere, ki je bil nekoč uradna rezidenca kralja Edvarda.

Ena od možnosti naj bi bil tudi mogočni dvorec Fort Belvedere, ki je zelo blizu kraljičine rezidence, okoli njega je ogromno travnatih površin, kjer bi otroci lahko preživljali prosti čas, pa teniško igrišče in bazen.

A dvorec, zgrajen je bil v 18. stoletju, je za kraljeve precej sporen, saj je v njem nekaj časa živel kraljičin stric in nekdanji kralj Edvard, ki je imel tam svojo uradno rezidenco, v dvorcu pa je leta 1936 podpisal odstopno izjavo. Trenutno v njem biva družina pokojnega milijarderja Galena Westona, lastnik pa je kraljeva družina.