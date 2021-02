Buckinghamsko palačo skrbi, kaj bosta povedala Oprah

Katastrofalni nastop princa Andrewa

Princin njegova v drugo noseča ženasta šokirala kraljevo družino z objavo informacije, da nameravata že kmalu gostovati v pogovorni oddaji, v kateri naj bi razkrila podrobnosti iz svojega življenja na britanskem dvoru.Par je lani s prvorojencem zapustil Veliko Britanijo in kraljevo družino, saj sta želela pobegniti, kot sta dejala, od negativno naravnanih britanskih medijev ter zaživeti po svoje, si služiti lasten denar in uživati v zasebnosti. Slednjega sta se, kot kaže, po enem letu že naveličala in znova sta se odločila, da s svetom delita svojo zgodbo.Kraljica je bila nad tem menda neprijetno presenečena, saj je nihče ni obvestil o njuni nameri, skrbi jo tudi, kaj bosta njen vnuk in Meghan povedala v oddaji. Slednja je v zadnjih dneh večkrat zatrdila, da nimata z možem, ki si je zzelo blizu, nikakršnega namena očrniti nje, njene družine ali monarhije, a kraljica se še predobro spominja, kako katastrofalno so se končali mnogi televizijski nastopi članov njene družine, nazadnje princa. Ta naj bi predlani v intervjuju za britansko nacionalno televizijo pojasnil svoj odnos z obsojenim pedofilom, a namesto da bi prijateljevanje zanikal, je dejal, da ničesar ne obžaluje. Ko ga je novinarka vprašala, kako komentira izjave mladenke, ki je javno povedala, da je imela s princem intimne odnose, dodala je tudi, da sta plesala, pri čemer se je Andrew močno potil, pa je dejal, da gre za izmišljotine, češ da se zaradi zdravstvenega stanja sploh ne more potiti. Sledilo je vsesplošno zgražanje Britancev, zaradi česar se je bil Andrew prisiljen umakniti iz javnega življenja.Boleča za Elizabeto II., ki zelo ceni zasebnost, sta bila tudi intervjuja, ki sta ju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja dala princin nato leto pozneje še princesa. Najprej je Charles leta 1994 javno priznal, da je bil Diani nezvest, eno leto pozneje mu je Diana vrnila milo za drago, ko je v intervjuju, ki si ga je ogledalo 22,8 milijona ljudi, priznala, da je tudi ona skakala čez plot, na vprašanje, ali je bila za razpad njenega zakona kriva, pa je odgovorila: »V tem zakonu smo bili trije, bila je gneča.« Leta 2018 je na stol za intervjuvance sedla še, nekdanja žena princa Andrewa, a je pogovor še pred koncem besna zapustila. Novinar jo je namreč povprašal, kako to, da je nasedla novinarju, ki se je pretvarjal, da je šejk, ter bila pripravljena od njega sprejeti podkupnino. Harryju in Meghan se kaj podobnega zelo verjetno ne bo pripetilo, saj je Oprah Winfrey znana kot zelo empatična in niti najmanj kontroverzna voditeljica, poleg tega je tudi njuna prijateljica, kljub temu pa Buckinghamsko palačo skrbi, da bi lahko povedala preveč.