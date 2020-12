Tragični konec nekoč najlepše: umrla pod kolesi avtobusa (VIDEO)

Nekdanja miss sveta(81) je umrla, potem ko jo je povozil avtobus 17. decembra v argentinskem Buenos Airesu, ko se je sprehajala blizu svojega doma. S hudimi poškodbami glave so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so jo dali v umetno komo, šest dni kasneje pa je preminila.Cappaglijeva je bila stara 21 let, ko je leta 1960 v Londonu osvojila laskavi naslov najlepše Zemljanke. Bila je prva Argentinka, ki ji je to uspelo. Za nagrado je dobila 500 funtov, obljubljenega športnega avtomobila pa ne. Uspeh ji je odprl vrata v modni svet, delala je za Armanija in Diorja.Nečakinja Cappaglijeve je poudarila, da je umrla, ker jo je povozil avtobus, ne pa zaradi covida 19: »Mrtva je zaradi nepozornosti voznika avtobusa. Uničeni smo.« Policija je 28-letnega voznika avtobusa aretirala, avtobus pa so v okviru preiskave zasegli. Nečakinja je dodala še, da je njena teta skrbela za živali v bližnjem zavetišču in da je leta 2021 nameravala potovati, ko bi se epidemija novega kronavirusa umirila.