Bruce Willis ne more več govoriti niti brati ...

Zdravstveno stanje hollywoodskega igralca Bruca Willisa, ki se že nekaj let bori s hudo obliko demence, se je, kot poročajo ameriški mediji, bistveno poslabšalo.

Po besedah družinskih članov in virov blizu družine, Willis ne more več govoriti niti brati, vsakodnevne dejavnosti pa mu predstavljajo vse večji izziv.

Njegova družina že od začetka bolezni odprto deli informacije z javnostjo in se redno zahvaljuje za podporo oboževalcev po vsem svetu.

Leta 2022 so Willisu najprej diagnosticirali afazijo, motnjo, ki vpliva na sposobnost govora in razumevanja jezika. Kasneje je postalo jasno, da dejansko boleha za frontotemporalno demenco, napredujočo nevrološko boleznijo, ki prizadene dele možganov, odgovorne za vedenje, osebnost in jezik.

Za razliko od alzheimerjeve bolezni ta oblika demence pogosteje prizadene ljudi, mlajše od 65 let, simptomi pa napredujejo postopno, a neizprosno.

Poleg izgube komunikacijskih sposobnosti se Willis po poročilih sedaj sooča tudi s težavami pri gibanju, čeprav družina o tem trenutno ne želi razkrivati podrobnosti.

Družinska podpora

V težkih trenutkih njegova žena Emma Heming Willis, nekdanja soproga Demi Moore in njihove hčere redno poudarjajo, koliko jim pomeni podpora javnosti.

V skupnih objavah sporočajo, da so kot družina močno povezani in da se s težko boleznijo spoprijemajo skupaj, navaja Daily express US.