Brooklyn Beckham poglablja spor z družino: nakup, ki manjša možnost sprave

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz naj bi za graščino v Los Angelesu, ki bo njun novi dom, odštela kar 11 milijonov funtov oziroma skoraj 13 milijonov evrov, s to potezo pa sta, kot navaja britanski Daily Mail Online še poglobila spor med njima in družino Beckham na Otoku.

Odnosi med Victorio in Davidom na eni ter Brooklynom in Nicolo na drugi strani so po pisanju britanskih medijev vse bolj napeti in ni videti, da bi se kaj kmalu izboljšali.

Brooklyn, Victoria in David Beckham v boljših časih. FOTO: Jeff Spicer/Gettyimages

Po poročanju časopisa The Sun sta Brooklyn in Nicola z nakupom nepremičnine možnosti za spravo še zmanjšala.

Potem ko sta do nedavnega zgolj najemala dom, se njuna nova luksuzna vila v Hollywoodu ponaša s petimi spalnicami, šestimi kopalnicami, vrhunskim domačim kinom, fitnesom in bazenom.

Viri trdijo, da sedaj res malo možnosti, da bi se Brooklyn v bližnji prihodnosti vrnil v Združeno kraljestvo in se ponovno zbližal s starši.

Eden od njih je za medij povedal:

»Njegova žena je Američanka, on njeno družino obožuje in čuti, da je njegovo življenje zdaj v ZDA.

Kot vplivnež lahko dela kjerkoli, a verjame, da ima v Los Angelesu več priložnosti. Za njegova starša pa je nakup nepremičnine kot nož v srce.«

»Do zdaj sta vedno najemala, zato je obstajalo upanje, da selitev ne bo trajna. Z nakupom hiše je to zadnje upanje izginilo.«