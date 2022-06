Britneyjinemu bivšemu grozi zapor

Na pravljični poroki Britney Spears z izbrancem Samom Asgharijem je za ščep drame poskrbel njen prvi mož Jason Alexander, ko je, četudi je bil s pevko pred 18 leti poročen le pičlih 55 ur, vdrl na poroko in se drl, da je njegova prva in edina žena. Zaljubljeni zvezdnici to sicer ni skazilo njenega najlepšega dne, zdaj pa postaja vse bolj jasno, da je bil Jasonov nepovabljeni prihod le pika na i njegovi obsedenosti z bivšo. Tako je vsaj presodil sodnik, ki je po tehtanju dokazov in pričevanj sklenil, da je več kot dovolj osnove za sojenje zaradi zalezovanja.

Nekdanji ženi in njenemu novemu možu ne sme več blizu.

Britney in Sam se pri izmenjavi poročnih zaobljub nista dala zmotiti, a že dan pozneje sta vložila zahtevek za prepoved približevanja in sodnik jima ga je nemudoma odobril. Naslednja tri leta se Jason mladoporočencema in njunemu domu ne sme približati na manj kot 90 metrov, zdaj pa postaja vse bolj verjetno, da bo del tega obdobja morda celo preživel za zapahi.

Jason vse obtožbe zanika.

Na uvodnem zaslišanju, ki je odločalo, ali ga bodo oblasti preganjale zaradi vandalizma, vdora na posest, napada in zalezovanja, je zvezdničin stražar Richard Eubler namreč razložil, da je očitno nekoliko obsedeni Jason že več dni pred poroko oprezal okoli pevkine posesti, na dan poroke pa se je prebil mimo stražarjev in jo mahnil naravnost proti Britneyjini spalnici. Na srečo je bila pevka tedaj v njej zaklenjena, Jason pa se je pred zaklenjenimi vrati spopadel z varnostnikom. Svoje je nato pridal detektiv pri primeru, ki je sodišču dejal, da je Britney bivšega orisala kot zastrašujočega in srhljivega. Na podlagi slišanega je sodnik presodil, da bo o Alexandrovi usodi odločalo sojenje, do katerega ostaja v priporu. Razen če mu uspe zbrati 100 tisočakov za varščino.