Britney Spears šokirala s fotografijo zgoraj brez (FOTO)

Že 13 let živi v ujetništvu

Nekdanja pop princeskazadnje tedne znova polni naslovnice svetovnih medijev. Znova želi postati svobodna, saj ji že 13 let življenje narekuje njen oče, ki ima nad njo skrbništvo. Tokrat pa je pevka na instagramu objavila fotografijo, ki ji pri boju za svobodno življenje verjetno ne bo najbolj koristila. Fotografirala se je namreč zgoraj brez, vroč prizor pa ponosno objavila.Oboževalci ugibajo, da se Spears končno počuti svobodno. Mnogi so jo tudi malce podražili in jo poimenovali kar Titney. Britney se je pred časom izpovedala sodnici, posnetek pa je pricurljal tudi v javnost. »Občutek imam, da sem mrtva. Nisem srečna. Ne spim. Besna sem. Ljudi se bojim in jim ne zaupam. Depresivna sem. Želim in zaslužim si spremembo. Moj oče in vsi vpeti v skrbništvo, vključno z mojimi menedžerji, pa bi morali v ječo!« je dejala in še dodala, da je edino, kar je podobno temu, kar sama živi, trgovina z belim blagom, ko morajo žrtve delati proti svoji volji in jim poberejo vso lastnino, zaslužek, potni list.