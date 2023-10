Britney Spears razkrila: Zanosila sem z Justinom. Prisilil me je, da sem splavila

Britney Spears je oboževalcem razkrila, da je bila noseča z Justinom Timberlakom. Trdi, da jo je pevec in njen takratni fant prisilil k splavu, »ker ni bil pripravljen biti oče«. Boleč spomin je skrivala več kot 20 let. A po ločitvi s Samom Asgharijem se je odločila objaviti svoje spomine, v katerih bo razkrila, kako je v resnici izgledalo življenje pop princeske.

Britney Spears in Justin Timberlake sta bila v razmerju od leta 1999 do 2002. V svojih prihajajočih spominih, The Woman in Me, Britney razkrije, da je bila noseča konec leta 2000, ko sta bila z Justinom stara komaj 19 let. Kot razkriva knjiga, si je želela otroka in sanjala o družini s Timberlakom, a on »ni bil pripravljen na odgovornosti, ki jih prinaša očetovstvo«.

Britney Spears in Justin Timberlake FOTO: Shutterstock

Presenečenje, ne tragedija

»Nosečnost je bila zame presenečenje, ne pa tragedija. Justina sem imela zelo rada. Vedno sem si želela, da bi si nekega dne skupaj ustvarila družino. Bilo je preprosto veliko prej, kot sem pričakovala,« je zapisala Spears.

»Justin mi je nato rekel, da nisva pripravljena na otroka, ker sva premlada. Prepričana sem, da me bodo ljudje sovražili zaradi tega, a na koncu sem pristala na splav. Danes ne vem, ali je bila to prava odločitev. Če bi bila odločitev na meni, tega ne bi nikoli naredila. Toda Justin je vedel, da ne želi postati oče,« je razkrila Britney.

Slavna pevka v svojih spominih opisuje, da je bila splav njena najbolj boleča življenjska izkušnja.

Ko so se pojavile informacije, da bo Britney izdala spomine, naj bi Justina zagrabila panika in skrb za podrobnosti, ki bi jih lahko razkrila v knjigi.

»Zelo ga zanima, kaj bo razkrila o njunem razmerju. To ga dobesedno žre,« je za Page Six povedal vir blizu pevca.

Pevka je nekoč povedala, da je bila na začetku razmerja s Timberlakom devica in da želi nedolžnost izgubiti v zakonu s svojim dragim.

Britneyjini spomini The Woman in Me bodo izšli 24. oktobra, poroča slobodnadalmacija.hr.