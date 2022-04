Britney Spears pričakuje tretjega otroka (FOTO)

Med prsti ji je spolzelo več kot desetletje življenja. Skoraj 14 let je morala Britney Spears plesati in skakati, kot ji je zapovedal oče, brez njegove privolitve ni smela ničesar, zato je začela v trenutku, ko ji je novembra tudi uradno uspelo razkleniti okove skrbništva, zajemati življenje z veliko žlico.

Nadoknadila in storila bo vse, o čemer si prej ni drznila sanjati. Začenši z zaroko s Samom Asgharijem pred meseci, zdaj pa sta z ljubljenim naredila še korak ali morebiti celo dva naprej v njuni ljubezenski sreči.

»Naredila sem test nosečnosti. In, no, dobila bom otroka!« je vzhičeno delila s širnim svetom, obenem pa je v tej objavi Sama naslovila kot svojega moža, kar je sprožilo ugibanja, ali se nista zaljubljenca morda skrivaj poročila.

Lani sta ljubezen, ki se je med njima rodila leta 2016, okronala z zaroko. FOTO: Osebni Arhiv

Ni skrivnost, da si je Britney, sicer že mamica dveh najstnikov, ki sta se ji rodila v zakonu s Kevinom Federlinom, želela še katerega otroka. A dokler je bila pod očetovim nadzorom, ki je kot njen skrbnik upravljal njeno premoženje in namesto nje sprejemal odločitve, tudi glede zasebnega življenja, je o tem lahko le sanjala.

»Želim se poročiti in imeti otroke. A so mi oboje prepovedali. Da ne bi imela več otrok, so mi celo vstavili maternični vložek,« je, ko se je borila za konec skrbništva, v srce parajoči izpovedi razkrila sodišču, da niti njeno telo ni več njena last. Zato je bila verjetno ena njenih prvih poti, ko je naposled zadihala zrak svobode, obisk zdravnika, da ji odstrani prisilno nameščeno kontracepcijo. Posledice pa so očitno že tu.

Najpomembnejša služba

Na nedavnih romantičnih počitnicah na tropskem Mauiju se ji je nepričakovano uresničila dolgoletna želja.

Mož me je zbadal, da sem se preveč najedla.

»Pred dopustom sem izgubila nekaj teže, a se je ta hitro vrnila. Gledala sem svoj trebuh in se spraševala, kaj, za vraga, se je zgodilo. Mož me je zbadal, da sem se preveč najedla,« a ji ženska intuicija ni dala, da sprejme to preprosto razlago. »Šla sem po test nosečnosti, ga naredila in, no, noseča sem! Pa tudi že štiri dni kasneje se mi je trebuh še nekoliko povečal. Raste!« Novico, da bosta zibala, je potrdil tudi Asghari, češ da sta poroka in otrok logičen in najbolj naraven del vsakega trdnega razmerja, ki je zraslo na temelju ljubezni in medsebojnega spoštovanja.

»Postati oče sem si od nekdaj želel. Tega ne jemljem z levo roko, biti oče je najbolj pomembna služba, ki jo bom kdaj imel.« Dodal pa je, da bi se moralo to zgoditi že pred tremi leti.

V zakonu s Kevinom Federlinom sta se ji rodila Sean in Jayden, danes že najstnika. FOTO: Shutterstock

Pevka trenutno plava na oblaku popolne sreče, čeprav je priznala, da se je ob tem spomnila na predporodno depresijo, ki jo je težila in morila med prvo in drugo nosečnostjo.

Bo otroka vzgajala v Polineziji? Britney je v življenju obrnila nov list, a nova priložnost za srečno in polno življenje jo zna popeljati na drugo stran oble. Kajti čeprav trenutno živi v večmilijonski vili v Los Angelesu, ki je s petimi spalnicami in sedmimi kopalnicami več kot dovolj velika tudi za kmalu povečano družino, je že pred dvema mesecema dejala, da prihaja čas sprememb. »Tu živim sedem let, a kupujem drugo hišo. Napočil je čas za spremembo.« Morda korenito spremembo, saj je v eni od svojih objav zapisala, da načrtuje imeti otroke v Polineziji.

»Bilo je grozno. Ženske o tem tedaj niso govorile, verjetno tudi, ker so nekateri menili, da je o tem nevarno govoriti, ko pa pod srcem nosiš otroka.« Zdaj ji je nekoliko lažje, saj tema predporodne in poporodne depresije ni več tabu. Hkrati pa dobro ve, kako se bo zdaj proti temu borila: »Vsak dan bom vadila jogo!«