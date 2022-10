Britney Spears popolnoma gola buri duhove: Je to sploh še normalno? (FOTO)

Pevka Britney Spears (40) zadnje čase s svojimi objavami šokira številne oboževalce. Zdaj pa je delila fotografijo, na kateri je popolnoma gola. Oboževalce je razveselila tudi s fotografijo, na kateri pozira v postelji, svoje intimne dele pa je prekrila z roko, ob fotografiji pa je zapisala tudi precej neprimeren opis.

Osvobojena očetovega skrbništva živi svobodno kot ptička na veji. A po seriji fotografij, na katerih je gola in ki jih je objavila na instagramu, se njeni najbolj zvesti oboževalci sprašujejo, kaj se dogaja z njo. Ob tem ugotavljajo, da morda res potrebuje nekoliko več nadzora. Najstniška pop princesa si na teh fotografijah prsi pokriva z rokama. Oboževalci nad pevkino potezo niso bili navdušeni in so to pokazali tudi v komentarjih.