Britney po pretresljivih razkritjih s posebnim opravičilom za oboževalce

»Želim končati to skrbništvo,« je ameriška glasbena zvezdnicakončno na glas zahtevala svobodo, za katero si prizadevajo tudi njeni oboževalci. Po objavi dokumentarca FreeBritney se je na sodišču začela nova obravnava glede skrbništva očeta, ki jo ima 'v lasti' že od leta 2008, sprejema odločitve v njenem imenu in upravlja njene finance. Vse se je začelo z živčnim zlomom in duševnimi težavami, njena kalvarija, o kateri je na glas spregovorila te dni na sodišču, pa tako traja že 13 let.