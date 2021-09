Britney po petih letih ljubezni zaročena

Pokazala je zaročni prstan. FOTO: Osebni Arhiv

Njen drugi zakon s Kevinom Federlinom se je končal po treh letih. FOTO: Chris Pizzello/Reuters

2008.

je Jamie prevzel vlogo hčerinega skrbnika.

Po letih popolnega nadzora, kobrez očetove privolitve skoraj dihati ni mogla in smela, se nekdanji pop princeski spet nasmihata svoboda in sreča.Potem ko je na začetku leta šokirala oboževalce, ko je razkrila življenje v svoji zlati kletki, ki je še najbolj spominjalo na suženjstvo, saj da očeni nadzoroval le njenih financ, ampak prav vse še tako majhne vidike njene zasebnosti – od tega, da ni smela po lastni volji zamenjati kuhinjskih omaric, do tega, da ji je narekoval, s kom se lahko druži, ali se lahko poroči in ali sme zanositi –, je oče prejšnji mesec presenetil vse, ko se je odločil uslišati hčerine želje in sestopiti z mesta njenega skrbnika. Sicer tedaj, ko bo sam menil, da bo za to napočil pravi trenutek, a je Britney ta poblisk obeta svobode zgrabila z obema rokama in pokazala bleščeč zaročni prstan. »Ne morem jebeno verjeti!« je v ne preveč izbranem jeziku, a skrajno navdušena naznanila, da se je zaročila z dolgoletnim ljubimcemPisalo se je leto 2016, ko je Britney vlogo moškega, ki ji ukrade srce, v videu za skladbo Slumber Party namenila Samu. In očitno je bila na delu njena ženska intuicija, saj je kaj kmalu tudi v resničnosti omrežil pevko, s katero sta se kot par pokazala javnosti le nekaj mesecev pozneje, januarja 2017. Njuna romanca pa ni bila le bežna aferica, drug v drugem sta očitno našla pravo osebo, s katero bi si želela živeti do konca, kar pa menda zaradi Jamiejevega diktata ni bilo mogoče. No, vsaj uradno in zakonsko zvezano ne, saj Jamieju misel na hčerino vnovično poroko ni dišala. Morebiti tudi zato, ker sta se njena prejšnja zakona končala z ločitvijo.Zakonska sreča z, s katerim sta se precej filmsko skrivaj poročila v kapelici v Las Vegasu, se je končala z razveljavitvijo po rekordno kratkih 55 urah, zakonu številka dve s plesalcem, ki ji je dal dva sinova, je odklenkalo po tudi ne prav dolgih treh letih. A čeprav bi bil Sam njen mož številka tri, Jamie v nasprotju s hčerko očitno ni verjel v rek, da gre v tretje rado, čeprav naj bi zvezdnica o poroki z ljubljenim sanjarila že vsaj dve leti, 2019. se je celo šepetalo o zaroki. »Sam sovraži, da Britney ne more sama sprejemati lastnih odločitev, zaradi česar ji njen oče ni ravno pri srcu. Že nekaj časa si namreč želita storiti naslednji korak v razmerju, kar bi bilo veliko bolj enostavno, če ne bi bilo okovov, ki so jih nadeli Britney,« je povedal vir. A so se ti okovi zdaj razrahljali.Ne le da je Jamie prejšnji mesec naznanil, da bo končal svoje skrbništvo nad hčerko ter to nalogo prepustil drugim, prejšnji teden je že dokazal, da je mož beseda, saj je na sodišče vložil prošnjo za končanje skrbništva. Ne le ker bi hčeri želel čim hitreje podariti tako želeno svobodo, ampak predvsem, da bo do tega sploh prišlo. Skrbelo naj bi ga namreč, da bi, če ne bi hitro sprožil tega postopka, sodnik sicer zahteval duševno oceno Spearsove, ki je Britney, tako naj bi bil Jamie prepričan, ne bi opravila. Zato se je podvizal in z vlogo prehitel in morda zaobšel ta morebitni zaplet.Britney in Sam nista odlašala.Že na začetku septembra so radovedneži opazili Asgharija, kako se potika po zlatarnah, zavil je celo v petičnega Cartierja. »O snubitvi govori več kot kadar koli prej. Britney želi razvajati in jo presenetiti z nadvse posebno snubitvijo,« je razkril vir in dodal, da je to šele prvi del Samovega načrta. Drugi del naj bi vključeval tudi otroke. »Nekega dne si želi postati oče, Britney pa tudi ni skrivala, da si jih želi še več. Sploh zdaj, ko oba postajata zrelejša in starejša.« In čeprav bo do morebitnega širjenja družine treba nekoliko počakati, bodo zaljubljencema očitno že kmalu zadoneli poročni zvonovi.Tako pripoveduje 3,5-karatni diamantni zaročni prstan na pevkini roki, za katerega naj bi – tako ocenjujejo strokovnjaki – Sam odštel okoli 60 tisočakov. Za zvezdniške pojme precej skromna vsota, saj njihovi zaročni prstani pogosto dosegajo celo večmilijonske zneske, vseeno pa je vreden precej več, kot navadni smrtniki običajno odštejejo za dokaz večne ljubezni.