Britney ostaja pod očetovo komando

Ali s svojimi objavami res kliče na pomoč?

Že več kot desetletje nima več življenja v svojih rokah. Od njenega precej javnega živčnega zloma, ko je 2008. dokončno klonila pod težo slave, si pobrila glavo, z dežnikom napadla paparaca in pristala v rehabilitacijski kliniki ter bolnišnici za duševne bolezni, je bilanamreč s sodnim odlokom odvzeta pravica samostojnega sprejemanja odločitev.Vse pevkine poklicne in zasebne odločitve pa tudi upravljanje njenih milijonov je prevzel očes skupino odvetnikov.Zvezdnica, čeprav še pri 38 letih nesamostojna, se ni pretirano pritoževala. Skrbništvo naj bi ji pomagalo. »Rešilo jo je pred zlomom, zlorabo potencialnih plenilskih izkoriščevalcev in finančnim propadom, zato se je spet lahko povzdignila med zabavljaško elito,« je v njenem imenu zdaj spregovoril odvetnik, ki se je v sodno dvorano podal z Britneyjinim zahtevkom, da se Jamiejadokončno razreši položaja njenega zakonitega skrbnika. A ne z namenom, da začne zvezdnica sama sprejemati vse odločitve, ampak da bi mesto varuha prevzela licencirana skrbnica, ki je zaradi Jamiejevih zdravstvenih težav lani začasno vskočila na njegovo mesto.Po 12 letih nadzora nad hčerinim življenjem – kar, mimogrede, tudi ni bila slaba služba, saj naj bi mu ta položaj prinesel približno 110.000 evrov na leto – je moral Jamie septembra zaradi zdravstvenih težav vajeti predati Jodi Montgomery. Ta je vedela, kako zadevam streči, saj je prej v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki skrbela za pevko, Britney pa je v naslednjih 10 mesecih dognala, da je Jodi primernejša za mesto varuha kot njen oče.»Odločno nasprotuje vrnitvi očeta kot svojega zakonitega skrbnika,« je dejal blondinkin odvetnik in poudaril, da njegova varovanka ne želi razdreti dogovora o skrbništvu, temveč si zgolj želi, da položaj Jodi Montgomery kot skrbnice postane stalen. Predlagala naj bi tudi, da bi finančna vprašanja prevzel izkušen finančnik. Čeprav je odvetnik v isti sapi vedel, da boj ne bo lahek in si bo Jamie na vse pretege poskusil pridobiti svoj prejšnji položaj. Kar mu je zdaj precej hitro tudi uspelo. Že po prvem zaslišanju je sodišče namreč odločilo, da dolgoletni dogovor o Jamieju kot skrbniku ostane veljaven najmanj do februarja 2021.Zvezdničin oče je komaj dobro dobil blagoslov sodišča, ko je že vložil zahtevek, da bi mesto soskrbnika – tako kot je bilo na začetku – dodelili odvetniku. Ta je z Jamiejem začel nadzorovati pevkine finance kmalu po njenem zlomu 2008., nato pa je nenadoma sestopil s položaja lansko pomlad. Čemu, ni povsem jasno, je pa zdaj že podpisal soglasje, da je pripravljen na vnovično sodelovanje z Jamiejem, ki naj bi sodišče tudi že zaprosil za vso dokumentacijo, povezano s hčerinim premoženjem, vključno z vsemi pogodbami in podatki o njenih bančnih karticah in nepremičninah.O zahtevku bodo v sodni dvorani razpravljali 16. septembra, že zdaj pa so zaradi njega pevkini podporniki zagnali gibanje #freebritney (#osvoboditebritney), saj menijo, da je zvezdnica očetova talka in da naj bi prek kodiranih sporočil na družabnih omrežjih prosila za pomoč. Podpisali so celo peticijo in zbrali več kot 130.000 podpisov, naj se v vprašanje skrbništva vmeša Bela hiša sna čelu.