Britney in Sam izgubila čudežnega otroka

Pred le malce več kot enim mesecem, bilo je 11. aprila, je Britney Spears zaplavala na oblačku popolne blaženosti. Po več letih hrepenenja po otroku, kar pa je zaradi očetovega sodno določenega skrbništva ostajalo le pri sanjah, je radostno zakričala, da ji pod srcem bije novo življenje. Seme zaročenčeve ljubezni se je verjetno ravno dobro prijelo, pevkin trebušček je bil namreč še vedno plosk in ji je to najbolj čudovito novico le malce prej razkril test nosečnosti, toda veselje je bilo preveč vseobsegajoče, da bi ga Britney lahko skrila in ohranila zase. Požvižgala se je na staro vražo, da naj bi mamice v pričakovanju to veselo novico razkrile šele po pretečenem prvem tromesečju. Vendar se je ta na pevkino neopisljivo žalost izkazala za resnično in srečo izpred enega meseca je zamenjala bridka žalost. »Že zgodaj v nosečnosti sva izgubila svojega čudežnega dojenčka,« sta to najbolj žalostno novico sporočila Britney in njen zaročenec Sam Asghari.

Britney in Sam sta že zelo zgodaj v nosečnosti izgubila otroka. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zaljubljencema se je zdelo, da sta naposled začela živeti svojo pravljico. Pod diktatom skrbništva se Britney namreč ni smela ne zaročiti ne poročiti, pa tudi nosečnosti zanjo ni bilo v kartah, zato sta jeseni, ko so se razklenili okovi skrbništva, dala v najvišjo prestavo. Zaročila sta se, razkrila nosečnost, poroka pa naj bi bila že tik pred vrati. A jima je od najlepše trojke ostala le še njuna ljubezen, ki jima bo pomagala prebroditi težko obdobje. »Z najglobljo žalostjo morava sporočiti, da sva izgubila svojega čudežnega otroka. To je pretresljiv čas za vsakega od staršev. Morda bi morala malo počakati, preden sva sporočila, da pričakujeva, a sva bila preveč vznemirjena in sva hotela deliti dobro novico,« sta sporočila pevkinim 41 milijonom instagram sledilcem ter dodala, da jima moč v teh črnih časih vliva njuna ljubezen. »Še naprej se bova trudila povečati čudovito družino.«

Za zaljubljenca bi bil to prvi otrok, a Spearsova ima iz prejšnjega zakona s Kevinom Federlinom že dva sinova, Seana in Jaydna, ki sta se rodila natanko 363 dni narazen. Mamica je prvič postala leta 2005 in nato še leto pozneje, še eno leto kasneje pa je že doživela nadvse javen duševni zlom, zaradi katerega je sodnik polno skrbništvo dečkoma dodelil Kevinu. Sinova je Britney sprva lahko obiskala le dvakrat tedensko, eno noč na teden sta pri njej lahko tudi prespala, ko pa je v polno veljavo stopilo skrbništvo nad pevko, sta si tedaj že ločena Kevin in Britney čas z otrokoma razdelila na polovico. To se je spremenilo pred tremi leti, od tedaj sta mladeniča 70 odstotkov časa z očetom, preostanek pa z mamo, ki Federlinu tudi plačuje 20 tisočakov mesečne preživnine, na njenih plečih pa so tudi šolnine, zunajšolske dejavnosti, oblačila, kar se steče v vsoto okoli 35 tisočakov na mesec.