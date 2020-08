Britney ima dovolj: začela sodno bitko z očetom

Ameriška pop zvezdnica Britney Spears ima dovolj. Z odvetniki je začela sodno bitko proti očetu Jaimeju, ki jo že vrsto let drži v okovih ter upravlja njeno premoženje in življenje nasploh. Vse od leta 2007, ko je zvezdnica doživela živčni zlom, ima namreč v rokah vse njene finance.



Kot poroča The Sun, se je Britney temu zdaj končno uprla. Že lani septembra je sicer to vlogo začasno prevzela njena menedžerka Jodi Montgomery, očeta pa so prosili, naj se zavoljo hčerkinega duševnega zdravja raje umakne. Britney se zdaj zavzema za to, da Montgomeryjeva ostane v tej vlogi in se nikakor ne strinja, da bi bil njen oče edini, ki lahko upravlja njeno premoženj. Sodeč po dokumentih, vloženih na sodišče, si Britney nikakor ne želi, da bi bil Jaime še kdaj v vlogi njenega nadzornika, in zahteva, da to postane njena menedžerka.



V ZDA je sicer pogosta pravna praksa, da sodišče dodeli polna pooblastila za nadzor financ nekoga, ki za to ni sposoben, bodisi zaradi fizičnih ali psihičnih razlogov. Tako je Britney vse od leta 2008 pod budnim očetovim nadzorom. V naslednjih dneh bo sodišče znova odločalo o morebitnem nadaljnjem skrbništvu, Britney in njeni oboževalci pa upajo, da se bo lahko kmalu osvobodila teh pravnih okovov, ki so zanjo zelo obremenjujoči.