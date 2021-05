Britanci v šoku, premier se je na skrivaj poročil (FOTO)

Skrbno varovana skrivnost

Boris Johnson in Carrie Symonds. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Britanski predsednik vlade(56) se je v soboto poročil s(33). Poroka je potekala na skrivaj v Westminstrski katoliški katedrali v središču Londona. Tu je bil lansko leto krščen tudi njun sin. Da se bosta poročila, sta družinske člane in prijatelje obvestila nekaj dni prej. Svatbo menda načrtujeta za prihodnje leto. Downing Street, poroke ne komentira, a mediji poročajo, da niti Johnsonovi najožji sodelavci niso vedeli, kaj načrtuje. Da se je poročil, so izvedeli iz medijev. Vse naj bi bilo tako dobro skrito, da menda celo v katedrali niso vedeli, kdo se bo pravzaprav poročil.Član cerkvenega osebja je Daily Telegraphu razkril, da je bila nevesta prečudovita. Nosila je dolgo belo obleko brez vlečke, on pa da je bil eleganten. »Ko je hodila proti oltarju, ni umaknil pogleda z nje. Prebrala sta zaobljubo in se poljubila. Videti sta bila zaljubljena,« je še povedal in dodal, da je bila zaradi poroke katedrala zaprta približno pol ure, med obredom pa je igrala klasična glasba. Po poroki sta sedla v avto in se odpeljala.»Bil sem v šoku, ko sem ugotovil, kdo se poroča. Vse je bilo tako skrivnostno. Varnostne mere so bile res velike. Policija je bila vsepovsod. Videti je bilo, da je bilo vse skupaj skrbno načrtovano,« je še dejal član cerkvenega osebja.Po poroki sta poročenca odšla v svojo rezidenco, kjer so opazili tudi Borisovega očeta, njegovo sestrointer bratain. Druščino je zabavala glasbena skupina.Mnoge pa zanima, kako je možno, da se je Johnson spet cerkveno poročil. Prvič je rekel daleta 1987, leta 1993 se je poročil z, s katero ima štiri otroke. V zunajzakonski zvezi sima hčer. V medijih sta odzvanjali tudi njegovi zvezi zin