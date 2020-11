Britanci imajo še vedno najraje kraljico

Kate in Williama so ljudje med pandemijo še bolj vzljubili. FOTO: Henry Nicholls/reuters

Meghan je podpora močno padla, manj priljubljen od nje je le še princ Andrew.

V Veliki Britaniji so, kot vsako leto, izvedli raziskavo, v kateri so preverjali, kako je s priljubljenostjo članov njihove kraljeve družine. Kot že mnogo let zapovrstjo je prvo mesto na lestvici priljubljenosti zasedla kraljica, ki se ji je med pandemijo novega koronavirusa priljubljenost še povečala. Prav tako sta se Britancem s svojimi sporočili prek videoklicev še bolj priljubila Cambridgeeva, še posebno sta ljudi razveselila z zgodbami, v katere sta pogosteje vključila svoje otroke, te sta večkrat tudi pokazala tako v videoposnetkih kot na fotografijah.je naredila veliko s tem, ko je bodrila mame osnovnošolskih otrok, ki so obupavale zaradi šolanja na daljavo, z njimi je delila nasvete, kako otroke najbolje zaposliti in podobno.Je pa med spomladansko karanteno močno padla podpora in priljubljenost Sussexovima, še posebno, ki sta se tako in tako odrekla življenju v kraljevi družini ter se preselila čez lužo, zato se Britanci z njima menda ne čutijo več tesno povezanih, mnogi jima potezo celo zamerijo. Tudi princupo škandalu, povezanem z njegovim domnevnim prijateljevanjem z obsojenim pedofilom, priljubljenost med ljudmi še vedno vztrajno pada, čeprav se je že pred slabim letom povsem umaknil iz javnega življenja. Morda nekoliko presenetljivo pa se je na četrtem mestu, takoj za kraljico, princemin Kate, znašel kraljičin mož princ, ki se prav tako zelo redko pojavlja v javnosti, odkar se je pred leti upokojil, a je ljudem ostal v spominu kot velik šaljivec in zanj težko najdejo slabo besedo. Za njim se je na lestvico uvrstil prestolonaslednik, tudi njegovi nekoč močno osovraženi ženije podpora med pandemijo zrasla, čeprav le za odstotek.Večina Britancev je prepričanih tudi, da bosta Kate in William v naslednjem desetletju postala najbolj vplivna člana kraljeve družine, celo bolj kot naslednji v vrsti za prestol, princ Charles. Posledično je na vprašanje, kdo bi moral na prestolu naslediti kraljico, Charles ali William, večina odgovorila, da slednji. Prav tako večina Britancev ne želi, da se ustavna monarhija ukine, kar 71 odstotkov jih je s trenutno ureditvijo povsem zadovoljnih, le 21 odstotkov sodelujočih v raziskavi pa meni, da bi jim bilo bolje, če bi človeka na čelu države volili.