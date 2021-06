Britanci besni na Harryja in Meghan: Kakšna hinavca (VIDEO)

Bolnišnica v Santa Barbari, kjer se je rodila Lili. FOTO: Daniel Dreifuss Reuters

Stara je manj kot teden dni, a deklica, ki se je rodila britanskemu princuin, je poskrbela za veliko navdušenja. Mnogi upajo, da bi njeno rojstvo prineslo začetek konca spora med Harryjem in njegovimi sorodniki. Kraljicaje Harryju ponudila roko sprave, saj ga je že pred rojstvom hčere povabila na kosilo, ko bo julija prišel na razkritje kipa princese, po kateri malčica tudi nosi ime (sicer je) Diana).Kraljica naj bi že prejela prve fotografije svoje 11. pravnukinje,inpa sta malčici, ki je ob rojstvu tehtala je 3,5 kilograma, poslala darilo.Medtem ko so v kraljevi družini vsaj ob rojstvu Lili pozabili na Harryjeve besede v javnosti o kraljevi družini, pa del Britancev ne more pozabiti, kako sta z Meghan v intervjuju zblatila svojo družino, Harry je v naslednjem pogovoru celo posredno dejal, da je njegova babica slaba mati. Rekel je namreč, da ga je njegov očevzgajal v enakem duhu kot njegova starša njega in da je sam hotel za svoje otroke prekiniti to 'genetsko bolečino'.Del Britancev je bil ob razkritju imena Harryjeve hčere ogorčen ter je njega in Meghan obtožil hinavščine, češ da sta jo poimenovala po ženski, ki jo je on obtožil, da je slaba mati. Spet drugi pa menijo, da sta po vseh obtožbah hotela Harry in Meghan kraljici izkazati čast in ponuditi roko sprave.