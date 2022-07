Briga ga, da s hčerko ne govorita že 20 let

Film Oče, v katerem Anthony Hopkins zaradi demence začne pred očmi gledalcev vidno propadati, mu je prinesel oskarja, a v resničnem življenju si zvezdnik za vlogo očeta ne bi pridobil niti tolažilne nagrade. Z edinko Abigail, ki se mu je rodila v prvem zakonu s Petronello Barker, namreč že dve desetletji ni spregovoril niti besedice, še tega ne ve, kje živi in kakšno življenje si je ustvarila ter ali je morda že postal dedek. In mu za to tudi ni kaj dosti mar.

Film Oče mu je prinesel oskarja. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

»Lahko bi rekli, da sva si odtujena. Upam, da je dobro. A dejstvo je, da družine razpadajo, ljudje gredo po ločenih poteh in živimo naprej svoja življenja. Vsak sprejema svoje odločitve, tudi jaz in ona,« je dejal in dodal, da mu to, da s hčerjo ne govorita, pač ne krati spanca. »Vseeno mi je, tako ali drugače.«

Preveč sebičen

Medčloveški odnosi mu ne gredo dobro od rok, česar se dobro zaveda. »Nisem bil ne dober mož ne dober oče. Verjetno sem preveč sebičen,« je bil iskren zvezdnik, četudi bi lahko kot olajševalno okoliščino navedel diagnosticiran aspergerjev sindrom, ki ga spremljajo težave s socialno interakcijo. A je namesto tega brez ovinkarjenja priznal, da je pri razpadu vsaj prvega zakona precejšnjo vlogo igrala tudi njegova ljubezen do alkohola. »Žal mi je, da sem tedaj prizadel svoje bližnje,« a ne dovolj, da bi odložil steklenico. »Biti alkoholik je bila izjemna izkušnja. Bili so dnevi, ko sem stankal steklenico tekile in mi je bilo vseeno, ali živim ali umrem. Tekilo sem naravnost oboževal.« V prav tej pijanski vročici pa je 1970. tudi zamudil svoje letalo, zaradi česar so ponj na letališče poslali pomočnico produkcije Jenni Lyton, kar je Hopkinsovo življenje preusmerilo na povsem novo pot. Tisto noč je namreč zapustil Petronello in njuno hčer ter se pozneje poročil z Lytonovo.

Edinke v otroštvu skoraj nikoli ni videl, kar je na Abigail pustilo globoke sledi.

Abigail svojega slavnega očeta v otroštvu tako rekoč ni videla, družinske spomine nanj bi lahko preštela na prste ene roke, kar je povzročilo njene duševne stiske, ki so jo pripeljale skoraj do samomora. »V otroštvu sem v sebi kopičila toliko čustev, da so mi ta, ker jih nisem sprostila na plan, načela um. Prišla sem zelo blizu temu, da bi naredila samomor, zlorabljala sem svoje telo in razum. Izvor vsega tega pa je v mojem (ne)odnosu z očetom, ko sem bila še otrok. V meni se je namreč nakopičilo ogromno jeze,« je priznala Abigail, ki je z očetom sicer začela graditi nekakšen odnos malce po premieri njegovega hita Ko jagenjčki obmolknejo, leta 1991, in celo zaigrala v nekaj očetovih filmih, a so se leta 2001 njune poti vnovič razšle. »Vem, da živi nekje v Angliji,« je bilo vse, kar je Hopkins znal povedati o edinki, kaj več pa mu ni znano niti danes. In mu za to očitno tudi ni prav dosti mar.