Brian Austin Green ima kurnik in vrtiček

osebni arhiv Iz časa z otroki poskuša iztisniti največ. FOTO: Osebni Arhiv

Zabavno in poučno

osebni arhiv Megan se je noro zaljubila v mlajšega raperja. FOTO: Osebni Arhiv

10

let sta preživela v zakonu.

Brez starih staršev

Brian in Megan sta ločitveno kolesje prvič zavrtela že pred štirimi leti, a ga tedaj ustavila.

Letošnje leto ni normalno. Pretvarjati se, da je, ali vztrajati pri tem, kar se nam je še lani zdelo normalno, pa je nesmisel. Tako razmišlja vsaj, ki svojih otrok ne zavija v vato, temveč jim poskuša stvari pokazati, kakršne so.»Svet se je spremenil. Razumem, da je to bedno, a tako je le začasno,« razlaga zvezdnik osemletnemu, dve leti mlajšemuin štiriletnemu, ki so se mu rodili v zdaj že nekdanjem zakonu z. Čeprav se lovljenja ravnovesja v tej novi normali uči tudi sam. Kar dvojno, saj se mu življenje letos ni korenito spremenilo le zaradi pandemije, ampak tudi, ker se šele navaja na življenje samohranilca.Prvič je počilo marca, ko se je desetletni zakon Megan in Briana znašel na trhlih nogah. Že nekaj tednov pozneje pa se je izkazalo, da za njuno ljubezen ni več rešitve, tudi ker se je lepotica vrh glave zaljubila v raperja z vzdevkom. A čeprav je Brian na tihem še upal, da jima bo morda uspelo zgladiti nesoglasja, ne nazadnje ni bilo prvič, da je med njima pošteno zaškripalo, so se vsakršne utvare, ki jih je še gojil, dokončno razblinile minuli mesec. Novembra sta nekdanja zaljubljenca zagnala ločitveno kolesje, sodišče pa tudi že zaprosila za deljeno skrbništvo.»Spotoma se učim,« je priznal igralec, ki se je nenadoma znašel v vlogi samohranilca in očeta za polni delovni čas, ki mora biti hkrati motivator, učitelj, pa še kaj bi se našlo. Čeprav je otrokom zvezdnikov, ki so se rodili z zlato žlico v ustih, marsikaj prihranjeno in gredo skozi otroštvo precej lagodneje, so se kot milijoni drugih tudi oni zdaj znašli sredi šolanja doma, zaprti v domače hiše in brez stikov s prijatelji. Znašli so se v podobnih stiskah kot običajni vrstniki neslavnih staršev. No, z manjšo razliko.Ko je Austin Green spoznal, da se njegov najstarejši nikakor ne more privaditi na predavanja prek spleta, mu je priskrbel šolanje na domu v živo. »So skupinica šestih otrok. Noahu učenje na daljavo nikakor ni šlo, ne glede na to, koliko se je trudil. Očitno ni iz pravega testa, da bi lahko sedel za računalnikom in sam delal. Vsi potrebujejo socializacijo, a mislim, da jo nekateri še za nekaj odtenkov bolj. Otroci kot Noah očitno nujno potrebujejo stik z drugimi.«Čeprav je Brian s sinovi obtičal doma – za obiske zabaviščnih parkov in kinematografov ter večerje v nobel restavracijah se lahko obrišejo pod nosom –, poskuša iz njihovega skupnega časa iztisniti kar največ. In obenem sebe in fantiče morda še česa novega naučiti. »Poleti sem na vrtu zgradil kurnik, nedavno pa sem se lotil še zelenjavnega vrtička. Ker so restavracije zaprte in moramo jesti doma, sem se poskušal domisliti, kako bi to otrokom predstavil kot nekaj zabavnega. Kot dogodivščino. In ko lahko sami nabirajo zelenjavo, ko obirajo sadje, potem tudi jedo doma skuhano z obilico vznemirjenja. Precej raje kot prej, ko smo šli vse kupit v trgovino.«Igralec, ki smo ga prvič spoznali v kultni najstniški seriji v 90. letih, Beverly Hills 90210, ve, da bo za pobčke to prvi božič, ko z njihovo mamo niso več družina. »Zato jim poskušam pričarati čim več božične čarobnosti. Letošnji božič je skoraj kot na steroidih. Že zelo zgodaj, bolj kot minula leta, smo okrasili hišo, božične skladbe poslušamo že od novembra. Iz okoliščin želim narediti največ, kar lahko.«In ni edini zvezdnik, ki se zaveda, da praznovanje pač ne bo takšno, kot smo vajeni. »Moji otroci letos ne bodo videli starih staršev. Tudi stricev, tetk in prijateljev ne. Res bedno,« je dejal, vseeno pa pozval druge, naj se kot on in njegova, ki sta ponosna oče in mama treh punčk, strogo držijo ukrepov za zamejitev virusa in praznični čas praznujejo kot on. Le najožja družinica.