Brez ugleda in denarja: v Ameriki bi princ Andrew povedal svojo resnico

Ko je princ Andrew pred štirimi leti privolil v intervju na britanski nacionalni televiziji, da bi pojasnil govorice o svojem domnevnem prijateljevanju z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, si je naredil medvedjo uslugo. Posledice čuti še danes.

Zadnje tedne budno spremlja nečakovo turnejo ob izidu njegove knjige. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Doletela ga je tožba Epsteinove žrtve Virginie Giuffre, ki je princa obtožila, da je z njo občeval, ko je bila še mladoletna, Britanci mu ne zaupajo, družina ga je izobčila, novopečeni kralj Karel III. pa mu menda namerava ukiniti še tistih nekaj ugodnosti, ki so mu ostale.

A Andrew je, kot kaže, prepričan, da se mu je zgodila velika krivica, in menda resno razmišlja o novem televizijskem pogovoru, v katerem bi ponovno pojasnil svojo plat zgodbe. Tokrat v zvezi z obtožbami Giuffrejeve, s katero se je na sodišču sicer poravnal in plačal dobre tri milijone evrov.

Vprašanje je, ali je na drugi strani Atlantika dovolj zanimanja za to, kar ima povedati osramočeni princ.

»Andrew je prepričan, da nima več česa izgubiti. Zapravil si je ugled, spoštovanje, ker ne dela več v imenu monarhije, niti prihodkov nima, zdaj mu grozi, da se bo moral celo izseliti iz dolgoletnega doma. Kljub temu meni, da se mu godi krivica, in to bi rad na vsak način popravil,« je britanskim medijem povedal vir blizu Andrewa. Vojvoda Yorški pa menda ne bo ponovil napake, ki jo je storil s prvim intervjujem, torej zaupal britanskim medijem.

»Britanski novinarji, še posebno tabloidni, so mrhovinarji. Mislite, da so paparaci v Ameriki nadležni, ko spremljajo slavne na vsakem koraku? Pridite na Otok in veseli boste, da vas želijo samo fotografirati in vam postaviti nekaj neprimernih vprašanj. Tu vas bodo linčali, vam polagali besede v usta, samo da dobijo, kar želijo,« je še dejal omenjeni vir.

Andrew zato menda zadnje tedne budno spremlja turnejo nečaka princa Harryja, ki po ZDA promovira svojo knjigo. Prinčevi prijatelji so namreč razkrili, da bi tudi sam svojo resnico veliko raje povedal kateremu od ameriških novinarjev, za katere meni, da so bolj »uvidevni« in »prijazni«. Vprašanje je le, ali je na drugi strani Atlantika dovolj zanimanja za to, kar ima povedati osramočeni princ. Tudi tam je namreč, enako kot v domovini, po priljubljenosti povsem na repu, zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale celo, da večina vprašanih niti ne ve, kdo princ Andrew sploh je.