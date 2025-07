Ljubezenski škandal s Coldplayjevega koncerta: Kristin opažena brez poročnega prstana

Kristin Cabot, nekdanja direktorica kadrov v programski družbi Astronomer, je bila prvič opažena v javnosti, odkar je izbruhnil škandal s koncerta skupine Coldplay, ki je pripeljal do njenega odstopa.

Kot poroča Daily Mail, je bila 52-letna Kristin, ki je poročena z milijarderjem Andrewom Cabotom, prisiljena zapustiti položaj, potem ko je na koncertu Coldplayja 16. julija v Bostonu t. i. kiss-cam ujela njo in direktorja podjetja Andyja Byrona v intimnem trenutku. Posnetek je hitro postal viralen, njuni življenji pa razdrti.

Podjetje Astronomer je zdaj potrdilo njen odhod: »Kristin Cabot ni več del ekipe, podala je odstop,« so povedali za TMZ. Medtem je tudi izvršni direktor Andy Byron ta teden podal odstop.

Mož milijarder je bil na poslovnem potovanju v Aziji

Kristin so v sredo opazili pred njuno razkošno hišo v Ryeu, New Hampshire, vredno 2,2 milijona dolarjev, kjer je zalivala rože – brez poročnega prstana na roki. Čeprav ni dajala izjav, je delovala bolj zaskrbljena za rastline kot za zakonski status.

Zanimiv detajl, ki so ga opazili fotografi, je nov opozorilni znak »Prepovedan dostop« pred vhodom na posest. Njen mož Andrew Cabot, dedič družinskega imperija, vrednega 15,4 milijarde dolarjev, in direktor podjetja Privateer Rum, ni bil opažen z njo. Po poročanju medijev je bil na poslovnem potovanju v Aziji, ko je škandal izbruhnil, in se je vrnil šele v soboto.

Čeprav Kristin in Andrew še nista vložila zahteve za ločitev ne v New Hampshireju ne v Massachusettsu, je njuna hiša obremenjena s hipoteko v višini 1,6 milijona dolarjev, kar bi lahko v primeru razveze pomenilo prisilno prodajo.

Kristin je bila pred tem poročena s Kenom Thornbyjem, s katerim ima dva otroka. Po ločitvi leta 2020 je proti njemu vložila zahtevo za izplačilo neplačane preživnine v višini 186.000 dolarjev. Medtem ko je javnost ugibala o njenem razkošnem življenjskem slogu, dokumenti kažejo, da se je še vedno borila z bivšim partnerjem glede finančnih obveznosti.

Družina Cabot sicer spada med t. i. bostonsko elito, znano kot »Boston Brahmini«, katere korenine segajo v 18. stoletje. Andrew Cabot, šesti dedič družinskega imena in blagovne znamke, na uradni spletni strani ponosno izpostavlja svoj rod.

Na drugi strani je žena Andyja Byrona, Megan, takoj po škandalu odstranila možev priimek s svojih družbenih omrežij. Trenutno biva v njuni luksuzni vili v zvezni državi Maine, stran od oči javnosti. Fotografije z družinskih potovanj in praznovanj so bile odstranjene z njenega profila na Facebooku.

Niti Kristin Cabot, niti Andrew Cabot, niti Andy Byron za zdaj niso podali nobene uradne izjave v zvezi s celotnim primerom, poroča Jutranji list.