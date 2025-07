Brat članov skupine Oasis obtožen vrste spolnih napadov

Paul Gallagher iz East Finchleyja v severnem Londonu se sooča z obtožbami po preiskavi, ki se je začela lani. Poleg posilstva mu očitajo tudi spolni napad, prisilno nadzorovalno vedenje in grožnje s smrtjo. Na sodišču naj bi se pojavil prihodnji mesec. Kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 2022 in 2024 ter se nanašajo na eno žensko.

Paul, ki je z 59 leti eno leto starejši od Noela in sedem let starejši od Liama, je odraščal z bratoma v Burnageu v Manchestru. Nikoli ni bil del skupine Oasis, ki je trenutno sredi razprodane turneje ob ponovni združitvi. Skupina naj bi odigrala še tri koncerte na stadionu Wembley, nato pa nadaljuje v Edinburgh, Dublin in tujino.

Obtožbe so rezultat preiskave

Paul živi v stanovanju, ki ga je Noel kupil leta 2004, sicer pa je deloval kot DJ in fotograf. Prej je o sebi dejal, da živi normalno življenje »med nižjim srednjim slojem«. Dodal je še, da se trudi izogibati pozornosti javnosti in raje ostaja »neviden«.

Tiskovni predstavnik Metropolitanske policije je povedal: »Paul Gallagher, 59 let, iz East Finchleyja, je bil obtožen posilstva, prisilnega in nadzorujočega vedenja, treh primerov spolnega napada, treh primerov namernega davljenja, dveh groženj s smrtjo in napada s telesno poškodbo. Kazniva dejanja naj bi se zgodila med letoma 2022 in 2024. Obtožbe so rezultat preiskave, ki se je začela leta 2024. Žrtev – ženska – prejema podporo posebej usposobljenih policistov.«

Paul Gallagher bo pred zahodno-londonsko okrožno sodišče stopil v sredo, 27. avgusta.

Uspešna turneja bratov se nadaljuje

Skupina Oasis bo svoj naslednji koncert imela to sredo na stadionu Wembley. Turnejo ob ponovni združitvi so napovedali avgusta lani, potem ko je Noel leta 2009 zapustil skupino po zakulisnem pretepu na festivalu Rock en Seine v Parizu.

Pred zadnjo serijo koncertov so Oasis nazadnje igrali na stadionu Wembley 12. julija 2009 v sklopu turneje »Dig Out Your Soul«.

Turnejo »Oasis Live ’25« so začeli 4. julija letos na stadionu Principality v Cardiffu. Skupina trenutno dominira tudi britanskim glasbenim lestvicam, kjer ima po podatkih »Official Charts Company« tri albume med prvimi petimi. Po zadnjem koncertu v Londonu, 3. avgusta, bodo Oasis nadaljevali turnejo na stadionu Murrayfield v Edinburghu, nato pa v dublinskem Croke Parku. Turneja se bo nato nadaljevala v Japonsko, Južno Korejo, Južno Ameriko, Avstralijo in Severno Ameriko, poroča dailymail.co.uk.

