Bradu Pittu sinovo pričanje zlomilo srce

Pitt naj bi pred petimi leti tudi fizično napadel Maddoxa, dokazov za to pa ni našel niti FBI. FOTO: Alberto E. Rodriguez/GETTY IMAGES

Par ima poleg treh posvojenih otrok še tri biološke. FOTO: Mark Blinch/Reuters

Peto leto mineva, odkar sta seinodločila, da je bolje, da gresta vsak svojo pot. Par, ki je nekoč veljal za enega najlepših v šovbiznisu, če ne kar na svetu, se je nato zapletel v umazano ločitveno vojno, ki ji ni videti konca. Zadnjega v vrsti udarcev je Pittu zdaj zadal njegov najstarejši sin, 19-letni, ki ga je Joliejeva posvojila leta 2002, ko s Pittom še nista bila par. Najstnik, ki je pozneje prevzel priimek Jolie-Pitt, je celo tako zelo nastrojen proti očetu, da si njegovega priimka ne želi več ob maminem. »Že nekaj časa se ne podpisuje več Jolie-Pitt in tudi uradno se želi znebiti očetovega priimka, čeprav Angelina tega ne podpira,« je ameriškemu časniku povedal vir blizu para.Prav spor med Maddoxom in Bradom naj bi bil tudi povod za ločitev, zahtevo za katero je leta 2016 vložila Angelina po tem, ko naj bi Brad Maddoxa med enim od potovanj na letalu ozmerjal in ga celo fizično napadel. Incident je takrat poleg policije in socialne službe preiskoval celo ameriški zvezni urad, a dokazov o zlorabi niso našli. »Angelina je tudi pred tem Brada večkrat prijavila policiji zaradi nasilja v družini, vsakič so sprožili preiskavo, vendar niso nikoli našli nobenih dokazov. Enako je s tem primerom, a tokrat je šla še dlje in hoče vsakega, ki njenih trditev ne jemlje resno ali jih zanika, na vsak način diskreditirati,« je še dodal omenjeni vir, ki se boji, da igralka manipulira tudi z Maddoxom. Ta je pred dnevi namreč sedel na prostor za priče in med obravnavo v ločitvenem postopku očeta, kot so dejali viri blizu para, povsem očrnil. »Brad si tega ne zasluži. Res je dober dečko, v preteklosti je imel nekaj težav z alkoholom, a nihče ni popoln. Ne verjamem, da je kriv vseh grozodejstev, ki mu jih zdaj hoče naprtiti Angelina. Po Maddoxovem pričanju je bil povsem strt, mali mu je dobesedno zlomil srce,« je bil razočaran prijatelj 57-letnega zvezdnika. Sodišče želi v prihodnje zaslišati še vse tri biološke otroke Jolie-Pitt, 14-letnoter dve leti mlajša dvojčkain, a imajo pravico pričanje zavrniti. Za zdaj še ni znano, kako se bodo odločili.Brad in Angelina, v srečnejših časih znana kot Brangelina, sta se zaljubila leta 2004, ko je bil on še poročen s stanovsko kolegico. Komaj eno leto pozneje sta iz etiopske sirotišnice posvojila hčer, eno leto pozneje se je rodila njuna prva biološka hči Shiloh. Par je nato leta 2007 v Vietnamu posvojil še sinain eno leto pozneje sta se jima rodila še dvojčka Vivienne in Knox. O poroki nikdar nista razmišljala, pred matičarja sta po desetih letih zveze menda stopila le zato, da bi ugodila otrokom. A zakon jima, kot kaže, ni bil usojen, saj je Joliejeva le dve leti pozneje vložila zahtevek za ločitev.