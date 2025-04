Bradu Pittu prekipelo: pripravljen je povedati vse

Shiloh Jolie postaja vedno bolj Angelinin mini-jaz, kar jezi Brada Pitta in mu dokazuje, da njegova nekdanja žena aktivno poskuša iz življenja njunih otrok izbrisati vse njegove sledi, razkriva RadarOnline.com.

Shiloh, stara 18 let, je nekoč nosila fantovska oblačila, sedaj pa kot obetavna plesalka nosi lase spletene v kite, kar spominja na lik njene 49-letne mame in sicer na Laro Croft iz filma Tomb Raider.

Nedavno si je omislila tudi prvo tetovažo: majhen simbol znamenja dvojčkov, astrološkega znamenja njene mame.

Brad Pitt in Angelina Jolie sta se poročila leta 2014, vendar je njun zakon že leta 2016 propadel. Njuni otroci so bili priča napetosti med očetom in mamo.

Vir pravi: »Shiloh se je povsem odmaknila od njega, kar se Bradu zdi kruto in nevzdržno. Jasno je, da je dekle pod vplivom mame poskušalo iz svojega videza izbrisati vsako podobnost z očetom.

Ko je lansko pomlad dopolnila 18 let, je uradno opustila Pittovo priimek. Ta odločitev je Brada globoko prizadela in sedaj, ko jo vidi, da postaja skoraj kot Angelinina dvojčica, so to zanj dodatni udarci.«

Vir dodaja: »To je še en dokaz o vplivu, ki ga ima Angelina na njunih šest otrok, in Brad se počuti nemočen, da bi to ustavil. Ne more se znebiti občutka, da jih oblikuje po svoji podobi.

Brad že leta pravi, da ga Angelina obrača in ščuva otroke proti njemu in zdi se, da je zadeva dosegla kritično točko.«

»Vse je doseglo svoj vrhunec, pripravljen je povedati vse, kar mu je Angelina storila.

Zaradi otrok je zadrževal svojo jezo, toda sedaj ne bo več tiho in ima namen iti v protinapad.

Shiloh je zdaj odrasla in verjame, da to lahko prenese resnico, ki je ne misli več prikrivati.«