Brad Pitt zatrapan v nemški model

Kot dva najstnika

Selitev v Evropo

Od biologije k modi

Lepotica, ki je očarala Brada, je pred 27 leti privekala na svet v nemškem industrijskem mestu Bergkamen. In čeprav je že kot majhna deklica sanjarila o manekenstvu, si v pesek izrisovala modno stezo in vadila hojo, jo je v šoli pritegnila biologija. Predvsem podvodni svet, da je želela postati vodna biologinja. A ji je študijske načrte prekrižal modni agent, ki je lepo Nicole opazil pri njenih 13 letih in ji odprl vrata v svet mode. A čeprav jo je manekenska kariera popeljala že po vseh modnih prestolnicah, od Milana, prek Pariza do New Yorka, je vseeno maturirala in zagnala organizacijo za pomoč morskim psom. Sicer pa govori pet jezikov, Brada pa sta pritegnili tudi izjemna skrb in ljubezen, ki ju izkazuje svojemu sinku Emilu.

Poljubljala sta se, Brad je bil do nje izjemno pozoren.

Odkar je pred štirimi leti razpadel njegov zakon zin se je njuna ljubezen prevesila v krvoločno ločitveno bitko, še do danes ne v celoti razrešeno, jehodil skozi ljubezensko puščavo. Enkrat ali dvakrat so ga obrekljivi jeziki sicer povezali s kakšnim dekletom, a kot so govorice hitro vzklile, tako so tudi potihnile. Očitno pa so pogledovale tudi v povsem napačno smer.Kajti čeprav so ga še lani povezovali z igralko, tudi ker so ju skupaj opazili na koncertu, se je zdaj izkazalo, da je bilo igralčevo zanimanje na tistem koncertu usmerjeno proti drugemu dekletu, tudi z njim in Alio v VIP-koncertni loži. Mlada nemška manekenka poljskih korenin, 27-letna, je bila namreč tista, ki je pritegnila zvezdnikovo pozornost in mu očitno omrežila srce.Privlačnost pa je bila obojestranska, saj se minulih devet mesecev od novembrskega koncerta nista le na tihem videvala, pač pa je hollywoodski lepotec zdaj pripravljen svojo novo ljubezen pokazati širnemu svetu. In le kako bo bolje pokazati, da je spet srečno zaljubljen, če ne s skupnimi počitnicami v romantični Franciji.V Francijo sta poletela ločeno. Ne ker bi se želela še naprej skrivati, pač pa so rjavolaso lepotico pregrešno polnih ustnic, ki so nekatere spomnile ne zvezdnikovo bivšo, v Los Angelesu še zadržale nekatere manekenske obveznosti. Ko pa sta se srečala v Parizu, sta francoski prestolnici pomagala upravičiti njen sloves mesta zaljubljencev. Videvali so ju objeta, med poljubljanjem, sploh Brad nikakor ni spominjal na zrelega 56-letnika, pač pa bolj na od ljubezni opitega najstnika.»Vedla sta se kot zatrapana najstnika. Poljubljala sta se, Brad je bil do nje izjemno pozoren. Zdelo se je, da mu ni mar, če ju vidijo drugi,« je dejal vir in dodal, da sta se z lepotico nato skupaj vkrcala v zasebno letalo. Od tam pa do dvorca na francoskem podeželju, obdanega z vinogradi, ki je v lasti igralca in njegove bivše žene.Za romantični poznopoletni oddih sta si zatrapana golobčka očitno izbrala velikansko francosko posest z dvorcem iz 17. stoletja, ki ga je igralec leta 2011 kupil z Angelino za zajetnih 51 milijonov evrov, še nadaljnjih 10 pa sta nato vložila v prenovo. In četudi se je nekdaj morda najbolj priljubljen par Hollywooda razšel vse prej kot prijateljsko, se od dvorca s 35 sobanami, notranjim bazenom in spajem menda ne nameravata posloviti. Ostal naj bi v družini kot dediščina in naložba za njunih šest otrok.Prav šesterica pa je še vedno razlog, da njuna ločitev še ni povsem zaključena – od lani tudi uradno ločena zakonca se namreč še vedno dajeta okoli skrbništva. Kajti čeprav si skrb za otroke delita, morata nekatere podrobnosti še dodelati, ob tem, da je Angie zdaj bivšega razbesnela z razmišljanjem o selitvi v Evropo. Kar bi zvezdniku seveda močno oklestilo čas z otroki. »Poročila, da načrtuje selitev v Veliko Britanijo, so ga, milo rečeno, vznejevoljila in močno vznemirila. Občutek ima, da bi s tem izgubil skrbništvo, čeprav se razumsko zaveda, da se Angelina z otroki ne bi mogla odseliti na svojo roko, pač pa bi morala dobiti dovoljenje sodišča. Ve, da je verjetno precej le govoric, a tudi da Angie že dolgo razmišlja o selitvi v Evropo,« je povedal vir.Še dodatno pa naj bi Pitta skrbelo, ker ne bi bilo prvič, da bi Joliejeva iskala takšne in drugačne načine, s katerimi zavlačuje dokončanje ločitvenega procesa, kot tudi, da je že večkrat udarila precej nizko, da bi dosegla svoje. A za nadaljevanje njune sodne bitke bo moral počakati do oktobra, vsaj za zdaj pa ga je od skrbi nekoliko odvrnila njegova nova ljubezen.