Brad Pitt se umika iz filmskega posla

Brad Pitt, ki so ga fotografski aparati pred nedavnim ujeli v družbi skoraj 30 let mlajše Ines de Ramon na počitnicah v Mehiki, je prejšnji mesec prodal večinski delež hollywoodske produkcijske hiše Plan B, piše Page Six, ker dodajajo, da je vir blizu igralca namignil, da je to prvi korak umika zvezdnika iz filmske Meke.

Delež uspešnega podjetja, ki sta ga ustanovila z bivšo soprogo Jennifer Aniston, je prodal francoskemu medijskemu konglomeratu Mediwan zato, ker si želi mirnega življenja v nekakšni pol-upokojitvi:

"Občasno bo še igral, vendar se ne bo več ukvarjal s filmskim poslom," je Page Six citiral vir. Več o tem TUKAJ - na mična.si.