Brad Pitt se je med smrtonosnim obredom zlomil

Potil se je po pet ur na dan.

S filmom Thelma in Louise je Brad Pitt opozoril nase.

Vsak dan se je z njim savnala en mesec, toliko namreč traja ta očiščevalni tečaj.

V slepi zaljubljenosti je človek pripravljen storiti marsikaj. Tudi potiti se po pet ur skupaj v savni in se prepustiti psihičnemu mučenju. To je prostovoljno počel igralec, ko je bil še do ušes zaljubljen v stanovsko kolegico. Zaradi nje je bil celo pripravljen vstopiti v scientološko cerkev, ki pa je nove člane sprejemala šele po temeljiti pripravi in vrsti neprijetnih iniciacijskih obredov.Hollywoodski težkokategornik je zaradi partnerice med letoma 1989 in 1993 opravil dva sprejemna tečaja, potem pa mu je 1993. prekipelo. In je obrnil hrbet tako kontroverzni verski ločini, zelo priljubljeni med zvezdniki, kot tudi Juliette.Štel jih je 26, ko mu je oko obstalo na desetletje mlajši igralki. Čeprav ju je 1989. povezala strast ter sta si delila tudi ljubezen do igre in željo po uspehu v filmski meki, sta si bila različna po prepričanju. »Spomnim se dne, ko je Brad vkorakal v scientološko središče, enkrat leta 1991. Prišel je z Juliette, s katero sta bila v zvezi. Tedaj še ni bil slaven, bilo je, preden je v kinodvorane prišel film Thelma in Louise,« se je jezik zdaj prvič razvezal nekdanjemu scientologu, ki je bil Bradov mentor med uvajanjem v to ločino. Da je tečaj opravil, je moral igralec z zaprtimi očmi sedeti nasproti drugi osebi, nato pa dve uri zreti vanjo.»Temu je sledil del, ko je mentor – v Bradovem primeru sem bil to jaz – poskušal pripraviti tečajnika k odzivu. Bil sem neusmiljen. Žalil sem ga na vse mogoče in nemogoče načine, pri tem pa je bila Juliette vseskozi zraven. Tako sem ga razkuril, da je odvihral iz prikolice, kjer je potekal tečaj,« je dejal Michael in dodal, da je Lewisova odšla za ljubljenim. »Priznam, bil sem grozen do njega, a to je bistvo vsega. Potisniti tečajnika do meje in čez.«Tečaj, med katerim so ga žalili, je Pitt opravil. Zalomilo pa se je pri očiščevalnem obredu, ko bodoče scientologe pripravijo, da pojedo preveč vitaminov in drugih prehranskih dodatkov, nato pa se morajo več dni po pet ur skupaj potiti v savni, da iz telesa izločijo vse nečistoče. S čezmernim savnanjem si očistijo telo in duha. Vsakemu dodelijo partnerja, da drug drugega bodrita in se prebijeta skozi to muko. »Vsaj štirje mladi so pri tem umrli,« je o scientološkem očiščevanju zatrdila, svakinja tenorista, ki je bila tudi sama pripadnica scientološke cerkve, a je po 22 letih iz nje izstopila. Bradu, ki je 1993. že stopil na pot zvezdništva, so v savni za partnerico dodelili 15-letno dekle, hčerko vidnih pripadnikov cerkve.»Uril sem se za nadzornika, zato so me napotili v scientološki center v Portlandu, kjer sem srečal najstniško hčerko direktorja tamkajšnje scientološke podružnice. Njo so kot partnerico pri očiščevalnem obredu dodelili Bradu Pittu. Vsak dan se je z njim savnala približno mesec, toliko namreč traja ta očiščevalni tečaj.« Brad je začel ta mučni obred, a se je vmes odločil, da ima vsega dovolj. »Želeli so ga pridobiti nazaj, a jim ga ni uspelo prepričati, da bi postal njihov član.«