Brad Pitt razstavil svoje skulpture (FOTO)

Umetnost, vseeno, v kakšni obliki, preveva vsako poro Brada Pitta. Kajti čeprav ga je med zvezde izstrelila sedma umetnost, ki je hollywoodskemu lepotcu prinesla tudi najvišja filmska odličja, se je pred petimi leti začel spogledovati še s kiparjenjem, ki pa je očitno preraslo okvire zgolj prostočasnega konjička.

Aprila so na stenah londonske galerije zaživela dela pevca Robbieja Williamsa. FOTO: Sotheby's

Oblikovanje gline gre Bradu podobno dobro kot vživljanje v druge osebe pred filmskimi kamerami, saj je devet zvezdnikovih skulptur sedaj kot del širše razstave njegovega prijatelja, britanskega sodobnega umetnika Thomasa Houseaga, ugledalo luč sveta v galeriji finskega mesta Tampare. Predstavitev igralca skozi lupo kiparstva je bila nenapovedana in popolno presenečenje. »Razburljivo je in čudovito,« je dejala glavna kustosinja Sarianne Soikkonen in dodala, da se je Hauseago v sicer svojo razstavo odločil vključiti še dela prijateljev zaradi dogodkov v njegovi zasebnosti in pandemije. Brad namreč ni edini, ki je svetu pokazal še svoj drugačni umetniški izraz, na tej razstavi doživlja galerijski prvenec tudi glasbenik Nick Cave, ki je na ogled postavil serijo svojih keramičnih figuric.

Otipljiva oblika športa

Z glino je premagoval srčno bolečino ob ločitvi. FOTO: Shutterstock

Za igralca je bilo kiparjenje sprva ventil za čustveni vihar, ki je v njem divjal ob ločitvi od Angeline Jolie. Ko je leta 2016 odklenkalo njuni ljubezni, ki se je sprevrgla v žolčno sodno bitko za skrbništvo, je igralec uteho našel v gnetenju in oblikovanju gline. Tedaj naj bi tudi po 15 ur na dan preživel v ateljeju in pod vodstvom prijatelja Houseaga, ki je prevzel vlogo mentorja, brezoblične gmote gline in druge materiale spreminjal v skulpture. »V tem nisem videl toliko umetniškega izraza kot tiho, solistično in otipljivo obliko športa,« je dejal igralec, ki je tako iz sebe odganjal negativna čustva nesreče in zlomljenega srca. Zdaj pa ve, da je tako pokukal vase in v svoje življenje. »Zame je to samorefleksija. Gre za to, kje sem se v svojih razmerjih zmotil, kje storil napake, kje sem sokriv. Dela so se rodila iz tega, kar sam imenujem radikalna samoinventura, da sem bil do samega sebe brutalno iskren in upošteval tudi tiste, ki sem jih morda prizadel.«

Brad je ustvarjal tudi v mavcu. FOTO: Osebni Arhiv

Zvezde šovbiznisa s čopičem Brad in Nick nista prva zvezdnika zabavne industrije, ki sta prestopila okvire svoje primarne umetnosti. Johnny Depp je, denimo, poleti v le nekaj urah prodal več kot 780 slik, ki jih je razstavil v londonski galeriji Caste Fine Art, in tako v hipu zaslužil približno tri milijone in pol. Še nekaj mesecev prej je svoje slikarske stvaritve razstavil pop pevec Robbie Williams, za le eno izmed slik naj bi dobil okoli 20 tisočakov. S čopičem in barvo pa je na platnu delček sebe razgalila še vrsta drugih igralcev, med temi Pierce Brosnan, Sylvester Stallone in Jim Carrey.

Med naborom devetih Bradovih izbranih del je stenska mavčna skulptura, ki prikazuje strelski spopad med osmimi figurami, tu je bronasta škatla v velikosti krste, ki prikazuje roke, noge in obraze, ki poskušajo prebiti strukturo pod različnimi koti. Svoje mesto na razstavi pa je dobila tudi njegova prva stvaritev, miniaturna hišica iz drevesnega lubja. Sicer pa je Pitt ustvaril tudi vrsto lesenih svečnikov za ljubljene osebe, ki so pod njegovimi rokami nastajali med pandemskim zaprtjem.

Johnnyju Deppu so slike navrgle več milijonov.

Če odmislimo nekaj prijateljskega mentorstva, je kiparski samouk. Nasprotno pa je avstralski pevec Nick Cave, ki je tudi predstavil svoj oblikovalski izraz, na tehnološkem inštitutu v Caulfieldu v Melbournu študiral slikarstvo, a je nato zaplul v glasbene vode. »Za Nicka in zame je to prvi vstop v ta za oba povsem novi svet,« je hollywoodski težkokategornik dejal na odprtju razstave, kjer je svoje mesto našlo tudi Cavovih 17 keramičnih figuric, ki ponazarjajo »Satanovo življenje skozi 17 postaj« ter jih je glasbenik ročno izdelal, poslikal in glaziral.

Avstralec je, preden je zajadral v glasbo, študiral slikarstvo. FOTO: Press Release