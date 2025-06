Brad Pitt in Ines de Ramon: znano, kdo v odnosu nosi hlače

Na londonski premieri spektakularnega filma F1 sta Brad Pitt in Ines de Ramon pritegnila vso pozornost javnosti, in to ne le zaradi brezhibnega modnega stila, piše Daily Jung.

Pitt je blestel v elegantni temnozeleni obleki s svileno pastelno zeleno ruto, medtem ko je Ines sijala v srebrni, s perlicami in bleščicami okrašeni večerni obleki, ki je poudarila njeno postavo in naravno lepoto.

Videz je dopolnila s kristalno torbico, s širokim nasmehom in sproščenostjo pa je očarala vse prisotne.

A tokrat ni šlo le za videz, pozornost so pritegnili trenutki nežnosti in povezanosti med glavnima zvezdama večera.

Eden takšnih je bil, ko je Ines nežno poravnala Bradovo rutko pod suknjičem: poteza, ki je razkri intimnost in skladnost para.

Govor telesa razkriva razmerje moči

Strokovnjakinja za govor telesa Judi James je komentirala njun nastop in poudarila, da Ines, kljub temu da so bile Pittove nekdanje partnerke nekatere največje zvezdnice sveta: Angelina Jolie, Jennifer Aniston in Gwyneth Paltrow, ni izžarevala nobenih znakov negotovosti ali sindroma vsiljivke.

»Inesine poze so zelo samozavestne in neodvisne. Medtem ko se Brad nagiba proti njej, ona hrbet rahlo zravna in nasmejano pozira kameram,« je pojasnila Jamesova.

Dodala je: »Nobenega znaka ni, da bi se počutila plus ena v tem razmerju. Če se kdo tu trudi, da bi pustil dober vtis, je to Brad.«

Pogledi v oči in subtilne geste moči

Eden od prizorov je še posebej pritegnil pozornost: Ines hodi pred Bradom, on jo prime za zapestje, ona pa mu vrne pogled, ki jasno sporoča, kdo vodi dinamiko.

Jamesova je komentirala:

»Ko ga pogleda naravnost v obraz, ne zmehča obraznih potez, ampak se široko nasmehne, tako, da kaže tako zgornje kot spodnje zobe. Tak nasmeh pogosto kaže na prevlado.«

Popravljanje obleke pred kamerami ni bila le spontanost, temveč tudi subtilna gesta prevzemanja nadzora, meni strokovnjakinja.

Pitt je popolnoma očaran

Kljub temu Brad Pitt ob njej izžareva čustveno mehkobo.

»Najbolj čustven znak je v tem, kako se mu, ko pogleda Ines, izraz na obrazu spremeni. Njegove poteze se zmehčajo, nasmeh postane čustven in celoten vtis je, da je popolnoma očaran nad njo.«

Pred le nekaj tedni je Pitt uradno zaključil svoj dolgotrajni in burni zakon z Angelino Jolie, s katero sta se več let borila za skrbništvo nad otroki in delitev premoženja.

Kot kaže, je nova zveza zanj popolnoma drugačna in videti je, da v njej ni on tisti, ki drži vajeti.