Brad Pitt dobil bitko v krvavi ločitveni vojni z Angelino Jolie

5

let se že na sodišču srečujeta Angelina in Brad.

Sodnik naj ne bi upošteval njenih ključnih dokazov, zavrnil je tudi njeno željo, da otroci pričajo.

Ločitev ​in, ki sta svojčas veljala za enega najlepših in najvplivnejših parov šovbiznisa, se vleče dlje kot njun zakon, saj mineva že peto leto, odkar sta se na sodišču zapletla v krvavo vojno. Ne zaradi premoženja, na papirju sta ločena in uradno samska že od predlanske pomladi, zaradi skrbništva nad otroki se nikakor ne moreta sporazumeti.Angelina namreč že od začetka zahteva polno skrbništvo, medtem ko bi si Brad z nekdanjo ljubeznijo skrbništvo nad šesterico delil. To je zdaj tudi dosegel, saj mu je sodnikdodelil več časa z njimi. Toda pri za zdaj začasni razsodbi ne bo ostalo, če bo pri tem imela kaj besede Joliejeva, ki se že pripravlja na pritožbo. Prepričana je namreč, da ji sodnik ni omogočil poštenega sojenja.Hollywoodski zvezdnik je po letih tesnobe in strahu, da bo zgolj obstranska figura v življenju otrok, ki so okronali njegov le dveletni zakon z Angelino, naposled lažje zadihal. Doslej je bil njegov čas z njimi močno omejen, na začetku celo nadzorovan s strani socialne službe, saj ga je Angelina označila kot nasilneža in alkoholika, zdaj pa jih bo končno videval pogosteje.Posvojenainter biološkiter dvojčkain, ki so še mladoletni, bodo pol časa preživeli z njim, drugo polovico pa z mamo, edini polnoletni otok iz zvezdniške družine, 19-letni, pa bo lahko sam presojal, kje bo živel. »Čuti neverjetno olajšanje. Srečen je. Vse, kar je kadar koli želel, je bilo, da bi več časa preživel z otoki. Po večmesečnem sojenju je sodnik naposled odločil in Bradu dodelil znatno več časa z njimi. Prej mu je bil le pičlo odmerjen,« je dejal vir. A medtem ko je igralec presrečen, da bi lahko skakal do neba, je v Angelini zavrelo in znova brusi kremplje.Med večletnim pričkanjem je lepa igralka že večkrat dokazala, da je pri tem, da doseže svoje, ne bo ustavilo nič. Noben udarec očitno ni preveč pod pasom, nobena beseda preveč boleča. Tako je nekdanjega moža večkrat orisala kot nasilneža, ob katerem je varnost otrok vprašljiva, igrala je že tako umazano igro, da se je ni želela več iti niti zvezdniška ločitvena odvetnica, ki je izstopila iz njene zagovorniške skupine. Še več, Angelina je bila v prepričanju, da je za otroke najboljše, če ostanejo z njo, tako odločna, da je bila pripravljena žaromete usmeriti tudi vanje, in je od sodnika zahtevala, da jim dovoli pričati, da sami izrazijo, kaj je zanje najboljše in pri kom želijo biti. A je sodnik njen zahtevek zavrnil, zaradi česar je zvezdnica prepričana, da sojenje ni bilo pravično. Menda tudi ni upošteval vseh predloženih dokazov, zato je zahtevala njegovo zamenjavo.Bivša zaljubljenca, ki sta postala najbolj zagrizena sovražnika, sta si za presojo skrbništva izbrala zasebnega sodnika Johna Ouderkirka, Joliejeva pa ga je že lani poskušala umakniti iz primera, saj naj bi ugotovila, da so se Bradu in sodniku v preteklosti poti poklicno križale. Njen zahtevek ni držal vode, sodišče ga je zavrnilo. Zdaj ga že v drugo poskuša zamenjati, saj naj bi jo, kot rečeno, Ouderkirk oropal poštenega sojenja.V sojenje je bila vključena množica prič, strokovnjakov, terapevtov, ki so se pogovarjali z otroki in z njimi preživljali čas, potem pa so sodišču predstavili svoje izsledke. »Morda otroci niso pričali sami, a njihov glas je bil slišan,« je prepričan Bradov tabor, saj je Ouderkirk »vodil obširen in temeljit sodni postopek na pošten način. Okvirno razsodbo je sprejel na podlagi pričanj strokovnjakov in zanesljivih prič.«