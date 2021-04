Božično nadaljevanje zgodovinske sage

Ljubitelji zgodovinskih filmov, predvsem tistih, ki spremljajo vzpone in padce britanskih aristokratskih družin v prvi polovici 20. stoletja, se lahko že veselijo letošnjega božiča. Na velika platna bo namreč takrat prišel drugi del filma Downton Abbey, ki bo, kot prvi del, nastal po priljubljeni istoimenski britanski televizijski seriji. Da se pripravlja nadaljevanje, je februarja namignil že Hugh Bonneville, ki v Downton Abbeyju igra Roberta Crawleyja oziroma lorda Granthama. Povedal je, da bi tako lahko spet nekoliko dvignili splošno moralo po več kot letu težkega boja proti novemu koronavirusu. »Če se vsak, ki mu je ponujeno cepivo, cepi, tudi mi lahko naredimo film,« je menil v pogovoru za BBC. Producent Gareth Neame pa je dodal, da jim je po težkem in izzivov polnem letu, v katerem so bili mnogi ločeni od družine in prijateljev, v uteho vera, da prihajajo boljši časi in da bomo za božič spet lahko uživali v likih iz serije Downton Abbey. Glavni akterji že znani Zgodba sicer še ni znana. So pa znana imena glavnih filmskih igralcev. Velikemu delu prvotne igralske ekipe, v kateri je zagotovo kraljevala Maggie Smith, družbo pa so ji delali še Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Michelle Dockery in Elizabeth McGovern, se bodo pridružili novi liki. In sicer bodo nastopili Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye in Dominic West. Med slovenskimi gledalci je najbolj znan prav West. Ta je med drugim igral v televizijski nadaljevanki Prevara (The Affair).



Glavni akterji serije Downton Abbey so člani britanske aristokratske družine Crawley, ki živijo v čudovitem dvorcu Highclere Castle, v katerem biva tudi njihova številna služinčad. Gledalci tako spremljajo prepletanje njihovih zgodb med letoma 1912 in 1926, tudi v kontekstu velikih zgodovinskih dogodkov, kot sta potop znamenitega Titanika in prva svetovna vojna. Serija, ki je med letoma 2010 in 2015 imela šest sezon, je prejela kar 69 nominacij za nagrado emmy in jih prejela 15. Prvi del filma, ki je bil prikazan leta 2019, je prinesel okoli 165 milijonov evrov zaslužka.

