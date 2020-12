Božični podkast Harryja in Meghan: Archie že z ameriškim naglasom

Srečo je slišati v besedah Meghan Markle in princa Harryja v njunem podkastu ob koncu leta 2020. V njem sta celo vključila sina Archieja. Zaželel je srečno novo leto in kot piše The Sun že s pravim ameriškim naglasom. Ponavljal je za očetom in izgovarjal besedo za besedo.



Pri 19 mesecih s spodbudo očeta in mame, a pri tem je bilo slišati veliko zabave in naval smeha.



V podkastu sta razpravljala o tem, kaj ju je motiviralo v letu, ki se poslavlja. Gostila sta številne goste, med drugim Eltona Johna.