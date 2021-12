Božična klasika Sam doma v kockah

Nekatere reči ne zastarajo. Postanejo zimzelenčki, del duha nekega časa. Božično-novoletnega vzdušja si že tri desetletja ne znamo zamisliti brez družinskega filma Sam doma (Home alone), ki je med zvezde izstrelil tedaj 10-letnega Macaulayja Culkina, film pa je kar 21 let vztrajal na prestolu najbolj dobičkonosne igrane komedije.

Vlomilca mlademu fantiču nista kos.

Čeprav ga je 2011. presegla komedija Prekrokana noč, originalni film Sam doma (sledilo mu je namreč še pet nadaljevanj, zadnje je do občinstva prišlo komaj letos) ostaja sestavni del božičnega časa. To so prepoznali tudi v danskem podjetju, ki izdeluje eno najbolj priljubljenih in ustvarjalnih igrač na svetu, slovite lego kocke. Na prodajne police so prišle legice, s katerimi lahko zgradimo hišo našega glavnega filmskega junačka, ljubkega Kevina McCallisterja, ki ga v filmu lastna družina med božičnimi prazniki pozabi doma, navihanček pa se mora nato sam postaviti po robu kriminalni dvojici, ki poskuša oropati njihov dom. Seveda neuspešno, saj z vsemi žavbami namazani poba spretno odžene tatova za zapahe. Nekatere Kevinove domislice so tudi del seta skoraj 4000 kock.

Dom McCallisterjevih v lego izvedbi

Filmski dom McCallisterjevih v resnici obstaja in se je letos prvič za eno noč celo znašel v turistični ponudbi air b'n'b. Razteza se na skoraj 400 kvadratnih metrih in naj bi na nepremičninskem trgu dosegal ceno okoli milijona in pol. Prav to hišo, seveda praznično okrašeno in v pomanjšanem merilu, lahko sestavimo tudi iz priljubljenih kock. Verjetno s precej potrpežljivosti, saj jih moramo, da hiša zaživi kot v filmu, skupaj zložiti kar 3955. Med njimi so seveda obvezne figurice vlomilcev, ki sta jima v filmu glas in stas posodilain, ter vreščečega Kevina.

»Tako kot vsak otrok v 90. letih sem odraščal ob gledanju filma Sam doma. Ta ima v mojem srcu prav posebno mesto,« je dejal oblikovalec Alex Storozhuk, ki pri oblikovanju lego seta ni pozabil niti na Buzzovega ptičjega pajka. Mimogrede, pri filmu so uporabili čisto pravo tarantelo, a na Sternovo srečo so prizor, ko mu pajek leze prek obraza, posneli že v prvem poskusu. Sam doma gledamo leto za letom, mladi in stari, a le največji oboževalci vedo, da je zgodbo in scenarij spisal John Hughes v pičlih 10 dneh. Navdahnilo ga je njegovo prvo družinsko potovanje v Evropo leto prej, 1989., ko se je vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi enega od otrok po nesreči pozabili doma.

Sestavljanje doma McCallisterjevih ni poceni, saj se komplet prodaja za 270 evrov.

In Sam doma je bil rojen! A lahko bi bil precej drugačen od tistega, ki je nato prišel do ljudi, saj je režiser Chris Columbus vlogo vlomilca Harryja sprva ponudil Robertu De Niru, ob njegovi zavrnitvi pa Jonu Lovitzu. K sreči je imel tudi ta polne roke dela z drugimi projekti, zato je kriminalno navdahnjeni Harry Lyme postal Joe Pesci, za katerega se je izkazalo, da je bil za to vlogo rojen.