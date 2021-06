Bowiejeva umetnina na dražbi

Polabstrakten portret

8500

evrov bi lahko prinesel portret.

Ni bil le izjemen glasbenik, bil je tudi odličen likovni umetnik, kar znova potrjuje tudi njegovo delo, podpisano z Ziggy Stardust, ki so ga odkrili v kanadskem reciklažnem centru. Ziggy Stardust je bil, spomnimo, alter ego zdaj že pokojnega, ki je v svojem življenju ustvaril tudi serijo 47 slik na platnu, imenovano Dead Heads.Ena se je znašla v reciklažnem centru v Kanadi, 300 kilometrov od Toronta, kjer jo je potem anonimna zbirateljica zanimivih likovnih izdelkov kupila za pičlih nekaj evrov, a potem spoznala, da ima v rokah najverjetneje veliko dragocenost. Zanjo bo zdaj poskušala iztržiti veliko več, okoli 8500 evrov ocenjujejo pri kanadski avkcijski hiši Cowley Abbott, od koder sporočajo, da delo nosi letnico 1997, platno pa je veliko 24,8 x 20,3 cm. Slika, izdelana v tehniki akril in računalniški kolaž na platnu, je s svojim posebnim slogom pritegnila pozornost, še preden so spoznali, da je avtor v resnici glasbeni velikan. Slika upodablja lik v stranskem profilu, ki je prikazan kot polabstrakten portret. Obraz nima prepoznavnih lastnosti, a strokovnjaki domnevajo, da je Bowie prikazal enega od svojih prijateljev, glasbenikov ali članov skupine, ki so mu pogosto pozirali prav za serijo Dead Heads, morda pa je delo celo avtoportret.Pristnost umetnine, ki nosi naslov DHead XLVI, je potrdil tudi, zvezdnikov biograf in dolgoletni zbiralec Bowiejevih avtogramov. Slika bo na prodaj prek spletne dražbe do četrtka, 24. junija. Spomnimo, pionir glam rocka, ki se uvršča med najvplivnejše glasbenike vseh časov in je v svoji bogati karieri prodal več kot 140 milijonov plošč, je umrl januarja 2016 po boju z rakom.