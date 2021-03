Bowiejeva ožgana obleka za devet tisočakov

Ni toliko posebna obleka kot njena zgodba. FOTO: Auction antiques

Ne le cigaretne ožganine, pod pazduho obleke naj bi bili celo potni madeži pokojne glasbene legende.

Dobrih devet tisočakov za moško obleko zveni veliko. Za večino pretirano. Sploh če ni nova, povrhu pa ima še nekaj ožganih luknjic, ki jih je pustila cigareta. A za prav toliko je anonimnež iz New Yorka na dražbi kupil obleko pokojne ikone glam rocka,, kar pa je po mnenju lastnika premalo. Glasbeni producentsi je namreč obetal vsaj 17 tisočakov, saj z obleko kupec ni dobil le kosa rjavega blaga, pač pa del glasbene zgodovine.Rjava moška obleka, sicer delo modnega oblikovalca, na prvi pogled ni nič posebnega. Bolj posebna in precej več vredna je zgodba, ki obdaja oblačilo. Nosil jo je namreč legendarni David Bowie na neko noč v letu 1982, ko menda ni bil v najboljšem stanju. Zato je tedaj skozi stranski vhod vkorakal v londonski nočni klub Blitz, naravnost v pisarno lastnika»Ni se usedel, skoraj padel je v stol. S tolikšno silo, da je ogorek s cigarete padel na obleko in vžgal luknjice. Osebna pomočnica je tedaj stekla v Davidov avto in mu prinesla kovček, v katerem je imel rezervna oblačila,« gre zgodba. Preoblekel se je v kavbojke in srajco, obleko pa zavrženo pozabil v Strangeevi pisarni.»Steve je njegovo obleko odnesel k sebi domov, ni natanko vedel, kaj z njo storiti. In tam je ostala.« Do njegove smrti leta 2016, ko je prišla v roke njegovega dolgoletnega prijatelja Lewisa, ki jo je zdaj dal na dražbo. A iztržil precej manj, kot je pričakoval.Da gre tudi v resnici za oblačilo pokojnega zvezdnika, so potrdili v dražbeni hiši.